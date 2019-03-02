FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 959

Новый комментарий
 
Spekul:
так он предупредил что будет только постфактум выкладывать

Ну пусть выкладывает, я не против, только в другой ветке, тут прогнозы и следствия, а его ветка: "История только прибыльных торгов постфакт!"

Выкладывать сделки пост факт - хуже спама, флуда и троллинга...

[Удален]  

и на счёт фунта=) 

все помнят

 

даже линии ни стал нижнии убирать.... 

 
Lesorub:
загон цены искусственно против тренда, пара продана...
Илья, тут явно не искусственный заскок, это уже разворот...
 
Spekul:
ну .. может быть , пусть будет против тренда

будет тоже, что с фунтом сотворили

набор и кидалово - палки не врут!!!

 
Myth63:

и на счёт фунта=) 

все помнят

 

даже линии ни стал нижнии убирать.... 

да, все равно в итоге каждый торгует как хочет
[Удален]  
chepikds:

Ну пусть выкладывает, я не против, только в другой ветке, тут прогнозы и следствия, а его ветка: "История только прибыльных торгов постфакт!"

Выкладывать сделки пост факт - хуже спама, флуда и троллинга...

так вам прямо говоришь цель там, неееее брехня..... потом говоришь новую цель, опять брехня...... ( а цель и снова там ) 

Вы сами не верите, в чём наша то вина?? =) зачем вам прогноз??? если всё равно брехня??? 

кто хотел мог грамотрно под сиг подстаиватся и спокойно без нервака сделать на 50% точно без риского...   

 
Myth63:

и на счёт фунта=) 

все помнят

 

даже линии ни стал нижнии убирать.... 

То, что, один раз в год цель угадал, да и я помню, дальше что?

Тут каждую неделю в цели попадают, не думай, что только ты один умный.

Ты больше похож на пи*****ла, говоришь одно, а делаешь другое.

Я жду когда ты покажешь 100% за март...

Всё, точка

 
chepikds:
Врядли, он, засланный казачёк, видать просто ошибся...
причем круто ошибся. признаю.
[Удален]  
chepikds:

То, что, один раз в год цель угадал, да и я помню, дальше что?

Тут каждую неделю в цели попадают, не думай, что только ты один умный.

Ты больше похож на пи*****ла, говоришь одно, а делаешь другое.

Я жду когда ты покажешь 100% за март...

Всё, точка

я сказал что выложу пост фактум... уже с историеей в сигнале. поглазеешь.
 
chepikds:
Илья, тут явно не искусственный заскок, это уже разворот...

когда рисуют палки, процентов 70, что загонят в противоход цену

написал бы кто индикатор, можно было бы входить только от этих разворотных зон

а они работают...


1...952953954955956957958959960961962963964965966...2119
Новый комментарий