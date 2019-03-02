FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 959
так он предупредил что будет только постфактум выкладывать
Ну пусть выкладывает, я не против, только в другой ветке, тут прогнозы и следствия, а его ветка: "История только прибыльных торгов постфакт!"
Выкладывать сделки пост факт - хуже спама, флуда и троллинга...
и на счёт фунта=)
все помнят
даже линии ни стал нижнии убирать....
загон цены искусственно против тренда, пара продана...
ну .. может быть , пусть будет против тренда
будет тоже, что с фунтом сотворили
набор и кидалово - палки не врут!!!
Ну пусть выкладывает, я не против, только в другой ветке, тут прогнозы и следствия, а его ветка: "История только прибыльных торгов постфакт!"
Выкладывать сделки пост факт - хуже спама, флуда и троллинга...
так вам прямо говоришь цель там, неееее брехня..... потом говоришь новую цель, опять брехня...... ( а цель и снова там )
Вы сами не верите, в чём наша то вина?? =) зачем вам прогноз??? если всё равно брехня???
кто хотел мог грамотрно под сиг подстаиватся и спокойно без нервака сделать на 50% точно без риского...
То, что, один раз в год цель угадал, да и я помню, дальше что?
Тут каждую неделю в цели попадают, не думай, что только ты один умный.
Ты больше похож на пи*****ла, говоришь одно, а делаешь другое.
Я жду когда ты покажешь 100% за март...
Всё, точка
Врядли, он, засланный казачёк, видать просто ошибся...
Илья, тут явно не искусственный заскок, это уже разворот...
когда рисуют палки, процентов 70, что загонят в противоход цену
написал бы кто индикатор, можно было бы входить только от этих разворотных зон
а они работают...