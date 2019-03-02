FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 960

yurchenko:
причем круто ошибся. признаю.
все, я закрыл мини бай свой по золоту
 
Myth63:

так вам прямо говоришь цель там, неееее брехня..... потом говоришь новую цель, опять брехня...... ( а цель и снова там ) 

Вы сами не верите, в чём наша то вина?? =) зачем вам прогноз??? если всё равно брехня??? 

кто хотел мог грамотрно под сиг подстаиватся и спокойно без нервака сделать на 50% точно без риского...   

Так всегда было, кому-то брехня, а кто-то возмёт да и прислушается, а ты всех под одну гребёнку...
ну собственно фунт как по маслу... все кто яйки держал молодци =) 

на этом=) долгосрочных среднесрочных целей больше не будет. 

 
Myth63:
я сказал что выложу пост фактум... уже с историеей в сигнале. поглазеешь.
Ок. жду с нетерпением...
 
Myth63:

ну собственно фунт как по маслу... все кто яйки держал молодци =) 

на этом=) долгосрочных среднесрочных целей больше не будет. 

Точно не будет?! или опять пи**********?!
 
Lesorub:

когда рисуют палки, процентов 70, что загонят в противоход цену

написал бы кто индикатор, можно было бы входить только от этих разворотных зон

а они работают...


Я это по другому вижу: как максимально быстро и далеко цена уходит от уровня, тоже думаю как индикатор наваять, можем на выходных заняться, тут главное тех задание грамотно составить...

 
14:53   *По оценке Бюджетного управления Конгресса США, с помощью чрезвычайных мер Министерство финансов США не допустит превышение долгового лимита до октября или ноября
14:51   *Министерство финансов США приостановит эмиссию государственных ценных бумаг
14:50   *Госдолг США достигнет предельно допустимого уровня 16 марта, и чтобы избежать этого требуется принятие чрезвачайных мер

14:48   *Министерство финансов США начнет осуществлять "чрезвычайные меры" 13 марта, чтобы долгой лимит не был превышен

 

ПРИЕХАЛИ!!!!  

 
chepikds:

Я это по другому вижу: как максимально быстро и далеко цена уходит от уровня, тоже думаю как индикатор наваять, можем на выходных заняться, тут главное тех задание грамотно составить...

ну и проверьте ену...

селл от уровня:


 
Какие Ваши прогнозы? )))
 

или бай:


