причем круто ошибся. признаю.
так вам прямо говоришь цель там, неееее брехня..... потом говоришь новую цель, опять брехня...... ( а цель и снова там )
Вы сами не верите, в чём наша то вина?? =) зачем вам прогноз??? если всё равно брехня???
кто хотел мог грамотрно под сиг подстаиватся и спокойно без нервака сделать на 50% точно без риского...
ну собственно фунт как по маслу... все кто яйки держал молодци =)
на этом=) долгосрочных среднесрочных целей больше не будет.
я сказал что выложу пост фактум... уже с историеей в сигнале. поглазеешь.
когда рисуют палки, процентов 70, что загонят в противоход цену
написал бы кто индикатор, можно было бы входить только от этих разворотных зон
а они работают...
Я это по другому вижу: как максимально быстро и далеко цена уходит от уровня, тоже думаю как индикатор наваять, можем на выходных заняться, тут главное тех задание грамотно составить...
14:48 *Министерство финансов США начнет осуществлять "чрезвычайные меры" 13 марта, чтобы долгой лимит не был превышен
ПРИЕХАЛИ!!!!
Я это по другому вижу: как максимально быстро и далеко цена уходит от уровня, тоже думаю как индикатор наваять, можем на выходных заняться, тут главное тех задание грамотно составить...
ну и проверьте ену...
селл от уровня:
или бай: