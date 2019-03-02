FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 962

Новый комментарий
 
chepikds:
Толь, покажи мастер-класс! Укажи путь заблудшим отрокам! Назови среднесрочную цель по чему-нибудь, а мы посмеёмся

Я мастер-класс скоро покажу по программированию. Занимаюсь интересным и полезным проектом для всего MQL-сообщества. 

А вот по целям это дело неблагодарное. Всего рассказать не могу по понятным причинам, а если не всё рассказать, то каждый поймёт по своему. И в итоге помоями обольют. Здесь всегда так. )))

 
tol64:
Какой ещё рост? Два дня назад говорю сменилась тенденция. Он об этом точно знает. )))
Да ни уя он не знает! У него пока ещё сырая система анализа. 
 
Speculator_:
Да ни уя он не знает! У него пока ещё сырая система анализа. 
Судя по тому, на сколько это знаю я, не такая уж и сырая. ;)))
 
chepikds:

Без целей, прогнозов и объяснений. Просто цифры по фунту на текущий момент. ))) Текущий в смысле по последнему отчёту за вчерашний день. )))


 
tol64:
Судя по тому, на сколько это знаю я, не такая уж и сырая. ;)))

Судя по тому что он показывал мне... У меня качественней выходит. Ведь у каждого должна быть маленькая тайна, если тайны нет то Вы не трейдер.

P.S. В смысле я сравнивал обе. 

 
tol64:

Без целей, прогнозов и объяснений. Просто цифры по фунту на текущий момент. ))) Текущий в смысле по последнему отчёту за вчерашний день. )))


Моя твоя не понимать :(   Это сложней чем пустой график :(

1.5240 - серьёзный уровень, как-раз в марте можем там быть...

 
chepikds:

Моя твоя не понимать :(   Это сложней чем пустой график :(

1.5240 - серьёзный уровень, как-раз в марте можем там быть...

Сегодня экспирация по мартовскому, поэтому нужно уже смотреть апрельский. Экспирация будет 2 апреля. )
[Удален]  
Speculator_:
Меняете профессию уважаемый? 
в бездельники перехожу =)
 
tol64:
Сегодня экспирация по мартовскому, поэтому нужно уже смотреть апрельский. Экспирация будет 2 апреля. )
Фьючерсы, объёмы, опционы... Так и не смог по ним построить чёткую систему, видать не судьба!
 
chepikds:

и еще...

заметил, что часто, верное направление в сторону положительного свопа

недаром, Матроскин сделал индюка со стрелкой...


1...955956957958959960961962963964965966967968969...2119
Новый комментарий