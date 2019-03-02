FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 962
Толь, покажи мастер-класс! Укажи путь заблудшим отрокам! Назови среднесрочную цель по чему-нибудь, а мы посмеёмся
Я мастер-класс скоро покажу по программированию. Занимаюсь интересным и полезным проектом для всего MQL-сообщества.
А вот по целям это дело неблагодарное. Всего рассказать не могу по понятным причинам, а если не всё рассказать, то каждый поймёт по своему. И в итоге помоями обольют. Здесь всегда так. )))
Какой ещё рост? Два дня назад говорю сменилась тенденция. Он об этом точно знает. )))
Да ни уя он не знает! У него пока ещё сырая система анализа.
Без целей, прогнозов и объяснений. Просто цифры по фунту на текущий момент. ))) Текущий в смысле по последнему отчёту за вчерашний день. )))
Судя по тому, на сколько это знаю я, не такая уж и сырая. ;)))
Судя по тому что он показывал мне... У меня качественней выходит. Ведь у каждого должна быть маленькая тайна, если тайны нет то Вы не трейдер.
P.S. В смысле я сравнивал обе.
Моя твоя не понимать :( Это сложней чем пустой график :(
1.5240 - серьёзный уровень, как-раз в марте можем там быть...
Меняете профессию уважаемый?
Сегодня экспирация по мартовскому, поэтому нужно уже смотреть апрельский. Экспирация будет 2 апреля. )
и еще...
заметил, что часто, верное направление в сторону положительного свопа
недаром, Матроскин сделал индюка со стрелкой...