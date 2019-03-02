FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 967

_new-rena:
да, докопался и крайне разочарован, т.к. убил 3 месяца на бесполезную работу.
Это ты о себе? )) Ну так не каждому дано значит. )))
 
_new-rena:
все суммируешь, в каком бы месяце они не находились - объемы по путам отдельно и по коллам также. куда открываться - как я написал повыше. сразу скажу - руками не отследишь, т.к. каждую минуту объемы меняются.
если я правильно определил в той  проге, то это  апрельский контракт.
Видим, что перевес на путах.  Уровни  сегодня взяли.Классические опционные уровни
 1112 больше , чем  1 081  перевес в путах.


Классические опционные уровни
EURO FX CALL

OI OI_CH Level Volumes
10 0 1,1029 0
29 2 1,1029 2
29 14 1,103 19
54 15 1,1033 15
90 84 1,1041 96
968 825 1,1056 1388
1331 1081 1,1081 1870
2402 776 1,1114 3418
1289 381 1,1155 1339
3660 517 1,1202 2422
1646 118 1,1251 685
3098 -342 1,1301 887
3453 -6 1,1351 302
4479 22 1,1401 373
EURO FX PUT

567 0 1,065 10
1726 -71 1,07 103
1561 -12 1,075 146
2834 60 1,0799 623
2604 -36 1,0848 821
5451 51 1,0895 3923
1766 391 1,0937 5090
6909 627 1,0972 8389
5020 -417 1,0997 2829
6043 1112 1,1014 2643
2589 -133 1,1023 519
4473 -269 1,1026 873
2728 -19 1,1027 60
4626 -68 1,1027 111
1820 0 1,1027 2
3174 -352 1,1027 455
1667 0 1,1028 0
3469 1 1,1028 9
1377 0 1,1028 1
2075 -4 1,1028 4
991 -9 1,1028 22
1915 0 1,1028 0
907 0 1,1028 0
4465 0 1,1028 4
1683 0 1,1028 0
2342 -1 1,1028 1
1029 0 1,1028 0
2790 0 1,1028 11
1146 0 1,1028 0
2446 0 1,1028 0
888 0 1,1028 0
2583 0 1,1028 0
880 -5 1,1028 5
4081 0 1,1028 0
959 0 1,1028 0
2723 0 1,1028 0
486 0 1,1028 0
1547 0 1,1028 44
317 0 1,1028 0
714 -1 1,1028 1
405 0 1,1028 0
636 -4 1,1028 0
653 -33 1,1028 33
706 0 1,1028 0
200 0 1,1028 0
545 0 1,1028 0
293 0 1,1028 0
1038 0 1,1028 21
58 0 1,1028 0
979 0 1,1028 0
78 0 1,1028 0
289 0 1,1028 0
17 0 1,1028 0
56 0 1,1028 0
25 0 1,1028 0
30 0 1,1028 0
8 0 1,1028 0
82 0 1,1028 1
10 0 1,1028 0
101 0 1,1028 0
10 0 1,1028 0
9 0 1,1028 0
2 0 1,1028 0



да успокойся уже. удачи тебе.
все сложи, где есть объем (даже если одна штука всего) и посмотри итог. алгоритм - куда, у тебя правильный.
 
а вот июньский
264 максимум  из путов (и меньше чем колов).

Классические опционные уровни
EURO FX CALL

OI OI_CH Level Volumes
1 1 1,106 1
1 1 1,1188 6
51 10 1,1208 10
71 5 1,123 5
119 43 1,1254 53
97 53 1,1281 53
114 34 1,131 60
153 68 1,1342 72
154 55 1,1376 85
194 6 1,1412 58
216 -14 1,1451 328
354 16 1,1491 170
362 134 1,1533 191
315 66 1,1577 82
331 47 1,1622 57
150 -27 1,1667 78
419 116 1,1714 118
421 10 1,1761 10
245 128 1,1809 139
399 1 1,1857 1
163 11 1,1906 22
72 3 1,1955 16
187 17 1,2004 21
84 0 1,2053 4
124 2 1,2103 9
104 0 1,2152 0
68 0 1,2202 2
21 0 1,2252 0
29 0 1,2301 0
16 0 1,2351 0
11 0 1,2401 0
10 0 1,2451 0
EURO FX PUT

20 0 0,9598 0
54 37 0,9796 37
85 17 0,9894 22
23 2 0,9943 2
140 6 0,9991 8
74 9 1,004 17
73 13 1,0088 23
13 0 1,0136 0
138 52 1,0184 54
26 0 1,0231 4
66 7 1,0278 28
126 44 1,0324 54
155 24 1,037 39
358 189 1,0415 216
342 -3 1,0459 20
470 264 1,0503 301
504 101 1,0545 136
134 46 1,0586 64
334 99 1,0626 263
412 37 1,0665 269
395 123 1,0702 322
835 0 1,0737 132
395 61 1,0771 96
344 29 1,0803 44
853 117 1,0833 142
204 -3 1,0861 8
734 93 1,0887 189
251 5 1,091 5
571 15 1,0931 36
129 0 1,095 1
220 0 1,0966 2
154 0 1,0979 0
345 0 1,0991 0
207 0 1,1 0
22 0 1,1008 0
61 0 1,1014 0
1 0 1,104 0




 
Рена ,  милый )
Если  алгоритм правильный, то  когда будет   прога ! ???

Спасибо !
нам так ветки не хватит)))

все сложи, в каком бы месяце не находились и 2016-ый посмотри. если объемы там есть, тоже складывай. маркеты как раз и играют ценой через 16-ый год.

 
Так я спокоен. )) На удачу не стоит надеяться. Работать надо. Много работать. )))
 
кто ты?

или  Тол ?

Спасибо !
tuma88:
Рена ,  милый )
Если  алгоритм правильный, то  когда будет   прога ! ???

Спасибо !

да есть она. СМЕ июньский контракт чо та запутала (переставила кое что). не хочу больше переписывать прогу.

вот один из скринов с её работы (устарел, сразу говорю) (синим - котир, розовым объем по путам, зеленым - объем по коллам, график поминутный):

