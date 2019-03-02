FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 967
да, докопался и крайне разочарован, т.к. убил 3 месяца на бесполезную работу.
все суммируешь, в каком бы месяце они не находились - объемы по путам отдельно и по коллам также. куда открываться - как я написал повыше. сразу скажу - руками не отследишь, т.к. каждую минуту объемы меняются.
Видим, что перевес на путах. Уровни сегодня взяли.Классические опционные уровни
1112 больше , чем 1 081 перевес в путах.
Это ты о себе? )) Ну так не каждому дано значит. )))
если я правильно определил в той проге, то это апрельский контракт.
264 максимум из путов (и меньше чем колов).
все сложи, где есть объем (даже если одна штука всего) и посмотри итог. алгоритм - куда, у тебя правильный.
Если алгоритм правильный, то когда будет прога ! ???
Спасибо !
а вот июньский
нам так ветки не хватит)))
все сложи, в каком бы месяце не находились и 2016-ый посмотри. если объемы там есть, тоже складывай. маркеты как раз и играют ценой через 16-ый год.
да успокойся уже. удачи тебе.
или Тол ?
Рена , милый )
да есть она. СМЕ июньский контракт чо та запутала (переставила кое что). не хочу больше переписывать прогу.
вот один из скринов с её работы (устарел, сразу говорю) (синим - котир, розовым объем по путам, зеленым - объем по коллам, график поминутный):