FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 968
кто ты?
или Тол ?
Спасибо !
как кто?
))
tuma88:
...или Тол ?
Так я спокоен. )) На удачу не стоит надеяться. Работать надо. Много работать. )))
как кто?
а вот как располагаются уровни путов и коллов (и всегда так - сверху коллы, снизу путы, чем толще и ярче линия, тем больше объем, синим - котир, тоже скрин устарел):
здесь главное, что можно увидеть - цена всегда ползёт по границе между путами и коллами и что уровни с большими объемами ни о чем хорошем не говорят.
то на июньском перевес на колах.
1,1350 страйк. А в отчёте перевес на путах.
Кто врёт ?
Спасибо !
удивительно, но если посмотреть сайт СМЕ ,
то на июньском перевес на колах.
1,1350 страйк. А в отчёте перевес на путах.
Кто врёт ?
Спасибо !
никто не врёт. объемы меняются постоянно. просто отчет уже устарел, а на сайте данные с задержкой в 10 минут более актуальны на текущий момент..
Всё сходится.
разобрался. В проге не правильно число выставил.
Всё сходится.
Апрельский вверх.
майский вниз.
июньский вверх до 1,1440 . )
спасибо!