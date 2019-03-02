FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 968

tuma88:
кто ты?

или  Тол ?

Спасибо !

как кто?

))

 

tuma88:

... 

или  Тол ?
Тол за себя сам ответит, если посчитает нужным. )))
tol64:
Так я спокоен. )) На удачу не стоит надеяться. Работать надо. Много работать. )))
и то верно.
 
_new-rena:

как кто?

Ты конечно. Ведь каждый за себя отвечает, так как за других ничего известным быть не может. )))
а вот как располагаются уровни путов и коллов (и всегда так - сверху коллы, снизу путы, чем толще и ярче линия, тем больше объем, синим - котир, тоже скрин устарел):

здесь главное, что можно увидеть - цена всегда ползёт по границе между путами и коллами и что уровни с большими объемами ни о чем хорошем не говорят.

 
удивительно, но  если  посмотреть сайт СМЕ ,
то  на июньском  перевес   на  колах.
1,1350 страйк. А в отчёте  перевес  на  путах.

Кто врёт ?

Спасибо !
tuma88:
удивительно, но  если  посмотреть сайт СМЕ ,
то  на июньском  перевес   на  колах.
1,1350 страйк. А в отчёте  перевес  на  путах.

Кто врёт ?

Спасибо !
никто не врёт. объемы меняются постоянно. просто отчет уже устарел, а на сайте данные с задержкой в 10 минут более актуальны на текущий момент..
 
_new-rena:
никто не врёт. объемы меняются постоянно. просто отчет уже устарел, а на сайте данные с задержкой в 10 минут более актуальны на текущий момент..
разобрался. В  проге не правильно число выставил.
Всё сходится.
tuma88:
разобрался. В  проге не правильно число выставил.
Всё сходится.
ок. вот и суммируй, тогда получишь сигнал. но по евро будет сходиться примерно раз 8 из 10, в связи с задержкой, причем такие движения, как сегодня можно спрогнозировать почти что в самом начале. главно, чтобы оно длилось не менее 10 минут.
 
короче  так ...

Апрельский вверх.
майский вниз.
июньский вверх до 1,1440 . )

спасибо!
