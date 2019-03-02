FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 964

Новый комментарий
 

чет Стренж там про 57 заикался...


 
Spekul:
не даром)) но без перехая 1,28 ниже вряд ли пойдет
Перехай там просто необходим.
 
Spekul:
не даром)) но без перехая 1,28 ниже вряд ли пойдет

хрен знает, как это торговать...


 
ну всё ,  кранты  форе .

Становится больше и  больше народа  кто  её доит .
Спасибо !
 
Lesorub:

хрен знает, как это торговать...


ответ никак, забыть на время про нее, пока не подойдет к целевым уровням
 
Spekul:
ответ никак, забыть на время про нее, пока не подойдет к целевым уровням

и где они?

на минутках их как вшей у псины...

 
tuma88:
ну всё ,  кранты  форе .

Становится больше и  больше народа  кто  её доит .
Спасибо !

скорее тех кого доят

фора еще всех нас переживет

 
yurchenko:
Перехай там просто необходим.
надо посмотреть еще как будут проходить уровень 1,2650, от него может быть отскок не слабый
 
Lesorub:

и где они?

на минутках их как вшей у псины...

на минутках шпокают часто
 
Spekul:
надо посмотреть еще как будут проходить уровень 1,2650, от него может быть отскок не слабый
А ты я вижу шаришь в этом!
1...957958959960961962963964965966967968969970971...2119
Новый комментарий