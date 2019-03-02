FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 961

tol64:
Какие Ваши прогнозы? )))
Вниз)) по евро 
 
stranger:

На фунте к 57 раздвинь)


 

Старый где рост? 

 
Speculator_:

Дисбаланс, о котором он кстати здесь упоминал, уже два дня назад случился. Так что скорее всего позицию Buy от 1.50 он уже тогда и закрыл. И открыл позицию Sell. )))
 
Lesorub:

ну и проверьте ену...

селл от уровня:


Пока вот так, 120.30 ключевая поддержка... Если её проколет вниз то цель будет 113.

Если что-то изменится, дам знать. Есть такая пословица: утро вечера мудреннее.

[Удален]  

ладно, буду заглядывать 

 
tol64:
Желаю от старого про рост услышать!
 
Myth63:

ладно, буду заглядывать 

Не пропадай. С тобой веселей. )))
 
Speculator_:
Какой ещё рост? Два дня назад говорю сменилась тенденция. Он об этом точно знает. )))
 
Myth63:

Меняете профессию уважаемый? 
 
tol64:
Толь, покажи мастер-класс! Укажи путь заблудшим отрокам! Назови среднесрочную цель по чему-нибудь, а мы посмеёмся
