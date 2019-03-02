FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 480

iIDLERr:
да нафик мне. клоунов не видел? тока иоб...т тебю об скалы, не налечешься. с таким отношением к рынку - чо ловим? нет предпосылок - из воздуха что ли берете?
stranger:
Это бред сивой кобылы.

хз, посмотрим...


 
iIDLERr:
мм забит
не хочу. и йену не хочу 
 
Lesorub:

хз, посмотрим...


На монитор повесь, пользы больше будет)))

 

 
на .32 реальнее. сказки венского леса. ща пару месяцев мотыляться будет, как г.. в проруби, потом порешаем.
 
ладно, у каждого свои колопуты в черепе...


 
Так ты же вчера Айдлера спрашивал - как торговать, он тебе сказал - меньше дергаться. А м5 это самое оно, у НЕГО поспрошай куда ведет эта дорога.
 
а че там нового можно услышать?

к C2H5OH ряса прибавилась...

 

Епт, ну один в один график евро, набор позы на коррекцию 

 

вот вам кумекайте 

 

