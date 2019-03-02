FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 480
да нафик мне. клоунов не видел? тока иоб...т тебю об скалы, не налечешься. с таким отношением к рынку - чо ловим? нет предпосылок - из воздуха что ли берете?
Это бред сивой кобылы.
хз, посмотрим...
мм забит
хз, посмотрим...
На монитор повесь, пользы больше будет)))
ладно, у каждого свои колопуты в черепе...
Так ты же вчера Айдлера спрашивал - как торговать, он тебе сказал - меньше дергаться. А м5 это самое оно, у НЕГО поспрошай куда ведет эта дорога.
а че там нового можно услышать?
к C2H5OH ряса прибавилась...
Епт, ну один в один график евро, набор позы на коррекцию
вот вам кумекайте