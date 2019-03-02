FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 971

[Удален]  
Ishim:

И хто тебя *****? (не фунт случайно?, так с по твоей статистике у тебя БУ на фунте, ждём новых сигналов пока по статистике твёрдый 0!)

 

 доп. напипсовал - молодец! (может тебе всерьёз пипсовкой занятся?)

доп. смотри чо! местный Кукл запикивает нашу светскую беседу (((( 

Вообще  ***** терять, упускать не надо такое выражение из  виду, круто придумано. 
Ishim:
На ошибках учатся  - уже набаялся ((((, маленько переосмыслил (пересмотрел прогнозы 2012г - и как они хорошо работали). Действие= Противодействие! А вот время! этим функциям можно так распределить что никто и не догадается! Например действие 20% а противодействие 80% - на финише 0 как мы знаем - баланс. И собственно не ТА не работает, а он просто находится в зоне противодействия! (да и ТФ только один рабочий из всех! - вот что значит многолетняя статистика! - Да здравствует! СТАТИСТИКА!!!)

Ты же в России? Тогда легко поймешь, что 20% - это не статистика, а НДС )))))

Про ТФ - не совсем понял? На этот вопрос у меня мнение такое - минутки  - наименее усредненная цена.

 
_new-rena:
Вообще  ***** терять, упускать не надо такое выражение из  виду, круто придумано. Ты же в России? Тогда легко поймешь, что 20% - это не статистика, а НДС )))))
я с трудом понял - через собственные потери. (с евры уйду - висяки закрою и уйду..., могу дно сказать если интересно? оно не далеко)
[Удален]  
stranger:

Конечно не имеют... не отследишь...

 

+ по покупкам суммарно почти 600$

А так да, не имеет смысла... 

Тейк на открытии будет перенесен на 4840.

А вообще, желания больше не имею здесь находиться, так как тут задача каждого в том, чтобы ****** другого, вместо того, чтоб извилинами пошевелить. 

 

а я тут МА-шками баловался )))), модеры даже отказались мониторинг показывать)))
 
_new-rena:
Вообще  ***** терять, упускать не надо такое выражение из  виду, круто придумано. 

Ты же в России? Тогда легко поймешь, что 20% - это не статистика, а НДС )))))

Про ТФ - не совсем понял? На этот вопрос у меня мнение такое - минутки  - наименее усредненная цена.

ТФ для ТА - 1 шт. + ТА делается в зоне действия! (в зоне противодействия тот же ТА покажет наоборот)
 
_new-rena:
а я тут МА-шками баловался )))), модеры даже отказались мониторинг показывать)))
да рабочий индюк - 1 МА-шка. (больше ничего не надо)
[Удален]  
Ishim:
я с трудом понял - через собственные потери. (с евры уйду - висяки закрою и уйду..., могу дно сказать если интересно? оно не далеко)
не надо дно показывать))) я видел прогнозы аналитиков, ниже 0,9, но это очень не скоро.
[Удален]  
Ishim:
да рабочий индюк - 1 МА-шка. (больше ничего не надо)
5-ти знак не потянет. остатки шума - под пресс. однако МА-шки - это усреднитель и результат всё равно в лучшем случае получится подсредственным. лично я не смог с ними справиться)
 
_new-rena:
не надо дно показывать))) я видел прогнозы аналитиков, ниже 0,9, но это очень не скоро.
    хозяин барин )))) (у каждого свои тараканы)
[Удален]  
Ishim:
    хозяин барин )))) (у каждого свои тараканы)
шуток не понимаешь)
 
_new-rena:
шуток не понимаешь)
да нее всё правильно - каждый должен свой ТА развивать.
