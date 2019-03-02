FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 971
И хто тебя *****? (не фунт случайно?, так с по твоей статистике у тебя БУ на фунте, ждём новых сигналов пока по статистике твёрдый 0!)
доп. напипсовал - молодец! (может тебе всерьёз пипсовкой занятся?)
доп. смотри чо! местный Кукл запикивает нашу светскую беседу ((((
На ошибках учатся - уже набаялся ((((, маленько переосмыслил (пересмотрел прогнозы 2012г - и как они хорошо работали). Действие= Противодействие! А вот время! этим функциям можно так распределить что никто и не догадается! Например действие 20% а противодействие 80% - на финише 0 как мы знаем - баланс. И собственно не ТА не работает, а он просто находится в зоне противодействия! (да и ТФ только один рабочий из всех! - вот что значит многолетняя статистика! - Да здравствует! СТАТИСТИКА!!!)
Ты же в России? Тогда легко поймешь, что 20% - это не статистика, а НДС )))))
Про ТФ - не совсем понял? На этот вопрос у меня мнение такое - минутки - наименее усредненная цена.
Конечно не имеют... не отследишь...
+ по покупкам суммарно почти 600$
А так да, не имеет смысла...
Тейк на открытии будет перенесен на 4840.
А вообще, желания больше не имею здесь находиться, так как тут задача каждого в том, чтобы ****** другого, вместо того, чтоб извилинами пошевелить.
а я тут МА-шками баловался )))), модеры даже отказались мониторинг показывать)))
я с трудом понял - через собственные потери. (с евры уйду - висяки закрою и уйду..., могу дно сказать если интересно? оно не далеко)
да рабочий индюк - 1 МА-шка. (больше ничего не надо)
не надо дно показывать))) я видел прогнозы аналитиков, ниже 0,9, но это очень не скоро.
хозяин барин )))) (у каждого свои тараканы)
шуток не понимаешь)