FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 965

Новый комментарий
[Удален]  
tuma88:
ну всё ,  кранты  форе .

Становится больше и  больше народа  кто  её доит .
Спасибо !

хто?

)))

 
yurchenko:
А ты я вижу шаришь в этом!
торговать от целевых уровней большого ума не надо и они есть у каждого на своем графике
[Удален]  
Spekul:
на минутках шпокают часто

угу, шуму много. целую ночь с ним боролся:

на 5-ти знак залез (раньше 4-х знак у меня был), так вобще чуть в осадок не выпал, да и плюсом - плавающий спред, плавающее плечо с размахом от 100 до 2000.  Это полный ппц, вот и разозлили...

Вот, тестится пока что, минутки (два дня - 2 и 3 февраля прошла уже, просада 3%, прога тяжелая, долго ещё..., стопы (от 35 пуков), тейки, тралы, бу, сигнал неделю делал, МА-шки в топке(чего и всем желаю), вобщем щас всё серъезно):

 
_new-rena:

угу, шуму много. целую ночь с ним боролся:

на 5-ти знак залез (раньше 4-х знак у меня был), так вобще чуть в осадок не выпал, да и плюсом - плавающий спред, плавающее плечо с размахом от 100 до 2000.  Это полный ппц, вот и разозлили...

Вот, тестится пока что, минутки (два дня - 2 и 3 февраля прошла уже, просада 3%, прога тяжелая, долго ещё..., стопы (от 35 пуков), тейки, тралы, бу, сигнал неделю делал, МА-шки в топке(чего и всем желаю), вобщем щас всё серъезно):

а я наоборот от 5-ти знака к 4 перешел, достал этот плавающий спред

[Удален]  
Spekul:

а я наоборот от 5-ти знака к 4 перешел, достал этот плавающий спред

ВО-ВО!!! не то слово. мне нужен дц в РФ, подскажешь в личку?
 
_new-rena:
ВО-ВО!!! не то слово. мне нужен дц в РФ, подскажешь в личку?
посмотри в личке
[Удален]  
Spekul:
посмотри в личке
ага, спасибо!
 
_new-rena:

хто?

)))

не скромничай )

спасибо !
 
_new-rena:

угу, шуму много. целую ночь с ним боролся:


как-то   странно .

синяя линия  над розовой.

Потом  их пересечение и   снова  синяя линия  над розовой.

Трэнд  вниз  продолжился.

А где сигнал вверх ?

или  рано вверх ?
это ибанашка  наша Еврость что-ли ?

спасибо !
 
tuma88:
как-то   странно .

синяя линия  над розовой.

Потом  их пересечение и   снова  синяя линия  над розовой.

Трэнд  вниз  продолжился.

А где сигнал вверх ?

или  рано вверх ?
это ибанашка  наша Еврость что-ли ?

спасибо !

мож здесь в засаде суслик?


1...958959960961962963964965966967968969970971972...2119
Новый комментарий