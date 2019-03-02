FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 965
ну всё , кранты форе .
Становится больше и больше народа кто её доит .
Спасибо !
хто?
)))
А ты я вижу шаришь в этом!
на минутках шпокают часто
угу, шуму много. целую ночь с ним боролся:
на 5-ти знак залез (раньше 4-х знак у меня был), так вобще чуть в осадок не выпал, да и плюсом - плавающий спред, плавающее плечо с размахом от 100 до 2000. Это полный ппц, вот и разозлили...
Вот, тестится пока что, минутки (два дня - 2 и 3 февраля прошла уже, просада 3%, прога тяжелая, долго ещё..., стопы (от 35 пуков), тейки, тралы, бу, сигнал неделю делал, МА-шки в топке(чего и всем желаю), вобщем щас всё серъезно):
а я наоборот от 5-ти знака к 4 перешел, достал этот плавающий спред
ВО-ВО!!! не то слово. мне нужен дц в РФ, подскажешь в личку?
посмотри в личке
угу, шуму много. целую ночь с ним боролся:
синяя линия над розовой.
Потом их пересечение и снова синяя линия над розовой.
Трэнд вниз продолжился.
А где сигнал вверх ?
или рано вверх ?
это ибанашка наша Еврость что-ли ?
как-то странно .
мож здесь в засаде суслик?