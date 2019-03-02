FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 973

Alexey:
Что значит " М " и " - " ?
"М" - котир пошел вверх, вниз, вверх, вниз по пунктику. "-" - результат оцифровки котировки - прямая линия, без шума.
Ishim:
да нет там шума! (такое бабло и шум))) - есть ценовой канал - выбросы убирает переход на следующий ТФ, например с м1 на м2  и т.д. (канал останется в любом случае)
согласен. должен получиться канал, но я его ещё не построил. точки есть, а канала пока - нет)))) думаю... (и такая мысля крутится, ты прав). хочу увидеть, как индюк на демке будет работать, т.е. нужна "живая" котировка.
 
_new-rena:
"М" - котир пошел вверх, вниз, вверх, вниз по пунктику. "-" - результат оцифровки котировки - прямая линия.
В смысле бар?
Alexey:
В смысле бар?
iClose, iOpen, как угодно (цена в общем). бар не катит.
 
_new-rena:
согласен. должен получиться канал, но я его ещё не построил. точки есть, а канала пока - нет)))) думаю... (и такая мысля крутится, ты прав). хочу увидеть, как индюк на демке будет работать, т.е. нужна "живая" котировка.
а вид графика - линия!,  не пробовал переключать? (я так понял индюк не показывает куда пойдёт цена? - если не показывает то в топку)
Ishim:
а вид графика - линия!,  не пробовал переключать? (я так понял индюк не показывает куда пойдёт цена? - если не показывает то в топку)
дак линия линии рознь))) вот и появляются усреднители (МА-шки). вот им ты место верно определил) а у мну пока в тестере всё красиво...
 
_new-rena:
дак линия линии рознь))) вот и появляются усреднители (МА-шки). вот им ты место верно определил)

точнее цены не будет! (другой линии) 

 
_new-rena:
iClose, iOpen, как угодно (цена в общем). бар не катит.

Я имею виду минусовой бар, точнее его условие, при котором он формируется  High=Open=Close=Low

У меня тоже одна идея появилась! отрабатываю по ней сигнал.

Ishim:
дак у меня там на скринах и линия и результат обработки. сравни)
Alexey:

Я имею виду минусовой бар, точнее его условие, при котором он формируется  High=Open=Close=Low

У меня тоже одна идея появилась! отрабатываю по ней сигнал.

это у тебя не бар, а его начало. лучше и проще работает условие изменения времени: время текущее != время предыдущее..
