FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 725

SEVER11:
 на той недели посмотрим по рынку и сравним.

не раньше понедельника скажу=) хотя... влом уже... надо недельки 2-3 отдохнуть. я своё забрал что хотел, терь хоть трава не расти месяца 2-3 ваще можно не торговать. ждать нужного момента с точкой входа и выхода.

Буду дальше свой сигнальчик грэйдить и прорабатывать теорию по нему.... (из 72000 цеферок истории , забил примерно 30000)

 
Сенсей, у меня к тебе такой вопрос. Если человек больше шести лет тестировал свою тс, то нах ему стопы? Он в ней до сих пор не уверен или это фуфло, а не ТС?)))
 
stranger:
Сенсей, у меня к тебе такой вопрос. Если человек больше шести лет тестировал свою тс, то нах ему стопы? Он в ней до сих пор не уверен или это фуфло, а не ТС?)))
опять ты с вопросами ((((( и не сенсей я и не учитель
 
Ishim:
опять ты с вопросами ((((( и не сенсей я и не учитель

Так хочу вкусить Вашей мудрости...

Скромны Вы, Учитель ...  

 
stranger:

Так хочу вкусить Вашей мудрости...

Скромны Вы, Учитель ...  

Слушай - человек может оказаться просто глупым и может тестить хоть 20 лет. (люди мартин годами тестят). Торговать направление (пойдёт отсюда туда) не имеет преимущества во времени. (ну эт как кости кидать, можно сразу кинуть можно предварительно потренироваться 5 лет )
 
Ishim:
ты что это! еретик! против Батюшки? (Батюшка купил и держит - для непонятливых)
Вот смотри. Рубль упал ниже плинтуса, скажем до 70-ти, потом подорожал до 65-ти. Ты же не побежал его покупать, потому что знаешь, что это явление временное и он будет еще более деревянным. Так? Так какого хр....на ты здесь бегаешь за ценой как в ж...пу раненый олень?
 

На этой недели торговлю закончил. 

 
Ishim:
Слушай - человек может оказаться просто глупым и может тестить хоть 20 лет. (люди мартин годами тестят). Торговать направление (пойдёт отсюда туда) не имеет преимущества во времени. (ну эт как кости кидать, можно сразу кинуть можно предварительно потренироваться 5 лет )

Учитель, я не верю что Вы глупый ... 

Кто тебе это сказал?  Глянь Мифа скрин, прикинь время и прибыль. Через недели полторы мой глянешь и прикинешь. Калькулятор подарить?)

 
stranger:
Вот смотри. Рубль упал ниже плинтуса, скажем до 70-ти, потом подорожал до 65-ти. Ты же не побежал его покупать, потому что знаешь, что это явление временное и он будет еще более деревянным. Так? Так какого хр....на ты здесь бегаешь за ценой как в ж...пу раненый олень?
я никуда не бегаю! евру пипсую потихоньку - сидя за столом )))), про рубль я уже прогноз давал 75 было потолок, Иии Рене тогда (в тот день) написал продай баксы на рубли, но он побоялся говорит в сбере очередь и все покупают ))))))). (ты делаешь выводы обо мне - поев своих мухоморов - не задавай мне больше вопросов!)
 
stranger:

Учитель, я не верю что Вы глупый ... 

Кто тебе это сказал?  Глянь Мифа скрин, прикинь время и прибыль. Через недели полторы мой глянешь и прикинешь. Калькулятор подарить?)

а где у него сигналы? замартинил и сбежал ((((, у Мифа фсё впереди и взлёты (пипок на 100) и падения - ему бы поменьше с тобой яшкаться((((
