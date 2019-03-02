FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 725
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
на той недели посмотрим по рынку и сравним.
не раньше понедельника скажу=) хотя... влом уже... надо недельки 2-3 отдохнуть. я своё забрал что хотел, терь хоть трава не расти месяца 2-3 ваще можно не торговать. ждать нужного момента с точкой входа и выхода.
Буду дальше свой сигнальчик грэйдить и прорабатывать теорию по нему.... (из 72000 цеферок истории , забил примерно 30000)
Сенсей, у меня к тебе такой вопрос. Если человек больше шести лет тестировал свою тс, то нах ему стопы? Он в ней до сих пор не уверен или это фуфло, а не ТС?)))
опять ты с вопросами ((((( и не сенсей я и не учитель
Так хочу вкусить Вашей мудрости...
Скромны Вы, Учитель ...
Так хочу вкусить Вашей мудрости...
Скромны Вы, Учитель ...
ты что это! еретик! против Батюшки? (Батюшка купил и держит - для непонятливых)
На этой недели торговлю закончил.
Слушай - человек может оказаться просто глупым и может тестить хоть 20 лет. (люди мартин годами тестят). Торговать направление (пойдёт отсюда туда) не имеет преимущества во времени. (ну эт как кости кидать, можно сразу кинуть можно предварительно потренироваться 5 лет )
Учитель, я не верю что Вы глупый ...
Кто тебе это сказал? Глянь Мифа скрин, прикинь время и прибыль. Через недели полторы мой глянешь и прикинешь. Калькулятор подарить?)
Вот смотри. Рубль упал ниже плинтуса, скажем до 70-ти, потом подорожал до 65-ти. Ты же не побежал его покупать, потому что знаешь, что это явление временное и он будет еще более деревянным. Так? Так какого хр....на ты здесь бегаешь за ценой как в ж...пу раненый олень?
Учитель, я не верю что Вы глупый ...
Кто тебе это сказал? Глянь Мифа скрин, прикинь время и прибыль. Через недели полторы мой глянешь и прикинешь. Калькулятор подарить?)