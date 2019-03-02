FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 728

Ishim:
Это не я это фунт. (был прогноз вниз - 100 пунктов прошол)
а ты проторгавал эти 100пп ???
 
stranger:

А для особо задр...нных теорией цены я каждый день интрадей картинки выкладываю 

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page722#comment_1378555 

график пустой - прогноза нет (((( - просто график! (у мну открыт терминал)
 
stranger:
Ты сказал 4760. Пост найти?
ты знаешь когда это будет! и какая там погрешность? на подходе надо уточнять, а сейчас это просто направление.
 
точно дебил 
 
Myth63:
а ты проторгавал эти 100пп ???

нет, только  30. (фунтом не торгую - на ночь не стал оставлять).

открой памм за 300 бакинских - мониторинг хороший загрузку видно! (а оферту можешь оставить закрытой! - ну там хозяин барин) 

 
stranger:
точно дебил 

слушай! а какая тебе разница - прогнозы то работают!

 

доп. а не пора ли сюда мой мониторинг тиснуть? 

 
Ishim:
слушай! а какая тебе разница - прогнозы то работают!

Когда сработает тогда поговорим. Твой.

 

А так не о чем. 

 
здесь шума много, а на аудях бабло раздают...
 
stranger:

Когда сработает тогда поговорим. Твой.

 

А так не о чем. 

ну сработает и чо? и о чём с тобой разговаривать? (ты кроме как обзываться ничего не умеешь)
 
Lesorub:
здесь шума много, а на аудях бабло раздают...

та не особо пока

там лунь куда-то ползет, продать никто не смотрел?

