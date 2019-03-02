FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 728
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это не я это фунт. (был прогноз вниз - 100 пунктов прошол)
А для особо задр...нных теорией цены я каждый день интрадей картинки выкладываю
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page722#comment_1378555
Ты сказал 4760. Пост найти?
а ты проторгавал эти 100пп ???
нет, только 30. (фунтом не торгую - на ночь не стал оставлять).
открой памм за 300 бакинских - мониторинг хороший загрузку видно! (а оферту можешь оставить закрытой! - ну там хозяин барин)
точно дебил
слушай! а какая тебе разница - прогнозы то работают!
доп. а не пора ли сюда мой мониторинг тиснуть?
слушай! а какая тебе разница - прогнозы то работают!
Когда сработает тогда поговорим. Твой.
А так не о чем.
Когда сработает тогда поговорим. Твой.
А так не о чем.
здесь шума много, а на аудях бабло раздают...
та не особо пока
там лунь куда-то ползет, продать никто не смотрел?