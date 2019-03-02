FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 729
та не особо пока
там лунь куда-то ползет, продать никто не смотрел?
ера на уровне 1319 до 1450
пол часа до новостей
А вы можете обьяснить это с точки зрения вашего метода? причина какая была?
Чо то молчит ((((, метода знакомая! угадал! - скрин в студию! - и на форум троллить.
Не заметил этого вопроса. Причина всегда одна, нагрузить лохов типа Учителя продажами, а потом их кинуть)
А иначе откуда бабки возьмутся? Только у Сенсея в кармане)))))
так это разные люди? или лок? один вопрос почему "а потом" получается по другому потом ? (или это не тот потом)
заходишь против прогноза Батюшки и через 10 мин в шоколаде или как минимум бу. (вот вам и метода! )
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/