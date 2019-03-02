FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 729

wild_hedgehog:

та не особо пока

там лунь куда-то ползет, продать никто не смотрел?

ера на уровне 1319 до 1450
 
Lesorub:

пол часа до новостей
 
wild_hedgehog:

без разницы, уровни...
 
azfaraon:
А вы можете обьяснить это с точки зрения вашего метода? причина какая была?
Чо то молчит ((((, метода знакомая! угадал! - скрин в студию! - и на форум троллить.  
 
еврофунт на заправке - ракето!
 
Ishim:
Чо то молчит ((((, метода знакомая! угадал! - скрин в студию! - и на форум троллить.  

Не заметил этого вопроса. Причина всегда одна, нагрузить лохов типа Учителя продажами, а потом их кинуть)

А иначе откуда бабки возьмутся? Только у Сенсея в кармане))))) 

 
stranger:



 

так это разные люди? или лок?  один вопрос почему "а потом" получается по другому потом ? (или это не тот потом)

 

заходишь против прогноза Батюшки и через 10 мин в шоколаде или как минимум бу. (вот вам и метода! )

 
stranger:
Старче угости матерьялом по твоей торговли,можно в личку если не для всех. Спс.
 
Ishim:

так это разные люди? или лок?  один вопрос почему "а потом" получается по другому потом ? (или это не тот потом)

 

заходишь против прогноза Батюшки и через 10 мин в шоколаде или как минимум бу. (вот вам и метода! )

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
stranger:
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
спасибо! (если есть желание могу лично для Вас организовать льготную оферту )
