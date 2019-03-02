FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 730

Новый комментарий
 
Ishim:
спасибо! (если есть желание могу лично для Вас организовать льготную оферту )

Приятно наблюдать за беседой двух джентльменов.


 
SEVER11:

Приятно наблюдать за беседой двух джентльменов.

куда то отошол ))))

 

Прочитал два последних дня... Наконец-то вышли из режима - САМ ДУРАК- (правда не совсем) , и попытались что-то прояснить о понимании движения цены. Но, (естественно) куркуя для себя самое главное. Точнее всех выразился Миф, типа- "цена стремится к равновесию", я бы уточнил, что участники рынка (спокойного, не катастрофического) толкают цену к равновесию, потому как цена - суть бездуховна, и стремиться к чему-либо не могёт. Кстати, насчет рынка катастрофического - он тоже прогнозируем, правда с малой точностью. Мало идеалистов верующих в бесконечный рост бакса, и чем выше он заберется, тем стремительнее будет его падение. Весь вопрос когда? В смысле когда мир найдет способ спрыгнуть с долларовой иглы.

Простите за менторский тон, просто хотелось чё-нить трёкнуть)))). С наступающим мужеским празденством!!!!

 
Nestradamus:

Прочитал два последних дня... Наконец-то вышли из режима - САМ ДУРАК- (правда не совсем) , и попытались что-то прояснить о понимании движения цены. Но, (естественно) куркуя для себя самое главное. Точнее всех выразился Миф, типа- "цена стремится к равновесию", я бы уточнил, что участники рынка (спокойного, не катастрофического) толкают цену к равновесию, потому как цена - суть бездуховна, и стремиться к чему-либо не могёт. Кстати, насчет рынка катастрофического - он тоже прогнозируем, правда с малой точностью. Мало идеалистов верующих в бесконечный рост бакса, и чем выше он заберется, тем стремительнее будет его падение. Весь вопрос когда? В смысле когда мир найдет способ спрыгнуть с долларовой иглы.

Простите за менторский тон, просто хотелось чё-нить трёкнуть)))). С наступающим мужеским празденством!!!!

т.е. участники рынка - бездушные создания? :(
 

Падение фунта. Кто хочет поговорить об этом?

Учитель: "Я. Я трейдун-лох. Продал, схватил с дуру 30 пипок, а купить ума как всегда не хватило. Я лох"

Спасибо, садитесь.

С наступающим всех))) 

[Удален]  
stranger:

Падение фунта. Кто хочет поговорить об этом?

Учитель: "Я. Я трейдун-лох. Продал, схватил с дуру 30 пипок, а купить ума как всегда не хватило. Я лох"

Спасибо, садитесь.

С наступающим всех))) 

тя также с праздником.

Сигнал закрыт !!!!!!!!!!!!!! 

 
stranger:

Падение фунта. Кто хочет поговорить об этом?

Учитель: "Я. Я трейдун-лох. Продал, схватил с дуру 30 пипок, а купить ума как всегда не хватило. Я лох"

Спасибо, садитесь.

С наступающим всех))) 

53500 купил и евроену 133,610 тоже. вопрос в другом, зачем стопы по 6п поставил которые повыносило...
 
stranger:

Падение фунта. Кто хочет поговорить об этом?

Учитель: "Я. Я трейдун-лох. Продал, схватил с дуру 30 пипок, а купить ума как всегда не хватило. Я лох"

Спасибо, садитесь.

С наступающим всех))) 

 

енька новая тема! уже опять 30 пипок! ты не молчи говори что куда пойдёт! (сигнал верняк - зайду наборот) .Всех с наступающим!!!!

 
Ishim:

 

енька новая тема! уже опять 30 пипок! ты не молчи говори что куда пойдёт! (сигнал верняк - зайду наборот) .Всех с наступающим!!!!

Продана. Отпипсят)))
 
Стрендж, спасибо за фунт, прицепил небольшим лотом, прибыль пополам!:)
1...723724725726727728729730731732733734735736737...2119
Новый комментарий