FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 730
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
спасибо! (если есть желание могу лично для Вас организовать льготную оферту )
Приятно наблюдать за беседой двух джентльменов.
Приятно наблюдать за беседой двух джентльменов.
куда то отошол ))))
Прочитал два последних дня... Наконец-то вышли из режима - САМ ДУРАК- (правда не совсем) , и попытались что-то прояснить о понимании движения цены. Но, (естественно) куркуя для себя самое главное. Точнее всех выразился Миф, типа- "цена стремится к равновесию", я бы уточнил, что участники рынка (спокойного, не катастрофического) толкают цену к равновесию, потому как цена - суть бездуховна, и стремиться к чему-либо не могёт. Кстати, насчет рынка катастрофического - он тоже прогнозируем, правда с малой точностью. Мало идеалистов верующих в бесконечный рост бакса, и чем выше он заберется, тем стремительнее будет его падение. Весь вопрос когда? В смысле когда мир найдет способ спрыгнуть с долларовой иглы.
Простите за менторский тон, просто хотелось чё-нить трёкнуть)))). С наступающим мужеским празденством!!!!
Прочитал два последних дня... Наконец-то вышли из режима - САМ ДУРАК- (правда не совсем) , и попытались что-то прояснить о понимании движения цены. Но, (естественно) куркуя для себя самое главное. Точнее всех выразился Миф, типа- "цена стремится к равновесию", я бы уточнил, что участники рынка (спокойного, не катастрофического) толкают цену к равновесию, потому как цена - суть бездуховна, и стремиться к чему-либо не могёт. Кстати, насчет рынка катастрофического - он тоже прогнозируем, правда с малой точностью. Мало идеалистов верующих в бесконечный рост бакса, и чем выше он заберется, тем стремительнее будет его падение. Весь вопрос когда? В смысле когда мир найдет способ спрыгнуть с долларовой иглы.
Простите за менторский тон, просто хотелось чё-нить трёкнуть)))). С наступающим мужеским празденством!!!!
Падение фунта. Кто хочет поговорить об этом?
Учитель: "Я. Я трейдун-лох. Продал, схватил с дуру 30 пипок, а купить ума как всегда не хватило. Я лох"
Спасибо, садитесь.
С наступающим всех)))
Падение фунта. Кто хочет поговорить об этом?
Учитель: "Я. Я трейдун-лох. Продал, схватил с дуру 30 пипок, а купить ума как всегда не хватило. Я лох"
Спасибо, садитесь.
С наступающим всех)))
тя также с праздником.
Сигнал закрыт !!!!!!!!!!!!!!
Падение фунта. Кто хочет поговорить об этом?
Учитель: "Я. Я трейдун-лох. Продал, схватил с дуру 30 пипок, а купить ума как всегда не хватило. Я лох"
Спасибо, садитесь.
С наступающим всех)))
Падение фунта. Кто хочет поговорить об этом?
Учитель: "Я. Я трейдун-лох. Продал, схватил с дуру 30 пипок, а купить ума как всегда не хватило. Я лох"
Спасибо, садитесь.
С наступающим всех)))
енька новая тема! уже опять 30 пипок! ты не молчи говори что куда пойдёт! (сигнал верняк - зайду наборот) .Всех с наступающим!!!!
енька новая тема! уже опять 30 пипок! ты не молчи говори что куда пойдёт! (сигнал верняк - зайду наборот) .Всех с наступающим!!!!