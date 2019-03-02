FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 359
1.5103. Устраивает?)
нет =)
Ну, бананів немає)))
Лунь на 22 двинулся?0
Я сказал нет)
Края по фунту видишь?)))
По поводу киви, зачем гемор себе создавать, только коррекции от уровней и продажи к следующему уровню, но только продажи)
кошарка окатилась =)
Ты уровень потерянный нашел?)))
динамику пока ишо искал))) это сижу смотрю пока - ляпотаааа,
а уровень, уровень он есть графически ужо, цифирьку скора забацаю)))
на твоих картинках это желтая фишка, собственно и есть цель...
вот тока не понимаю - как можно её руками делать, у меня прога считает 3 минуты....
...
Научился бы ты лучше сначала руками. И прога бы твоя тогда считала этот уровень за мгновение. )))
не учи отца сморкаться...