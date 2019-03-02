FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 359

stranger:
1.5103. Устраивает?)
нет =)
 
Myth63:
нет =)

Ну, бананів немає)))

Лунь на 22 двинулся?0 

stranger:

Я сказал нет)

Края по фунту видишь?))) 

По поводу киви, зачем гемор себе создавать, только коррекции от уровней и продажи к следующему уровню, но только продажи)

 

_new-rena:
Ты уровень потерянный нашел?)))
кошарка окатилась =) 

stranger:
Ты уровень потерянный нашел?)))

динамику пока ишо искал))) это сижу смотрю пока - ляпотаааа,

а уровень, уровень он есть графически ужо, цифирьку скора забацаю)))

на твоих картинках это желтая фишка, собственно и есть цель...

вот тока не понимаю - как можно её руками делать, у меня прога считает 3 минуты....

 
_new-rena:

динамику пока ишо искал))) это сижу смотрю пока - ляпотаааа,

а уровень, уровень он есть графически ужо, цифирьку скора забацаю)))

на твоих картинках это желтая фишка, собственно и есть цель...

вот тока не понимаю - как можно её руками делать, у меня прога считает 3 минуты....

Я думаю если постараться, то справлюсь быстрее, в две уложусь, в смысле, чтобы на график нанести, считать там секунд 10)))))
 
_new-rena:

...

на твоих картинках это желтая фишка, собственно и есть цель...

вот тока не понимаю - как можно её руками делать, у меня прога считает 3 минуты....

Научился бы ты лучше сначала руками. И прога бы твоя тогда считала этот уровень за мгновение. )))
tol64:
Научился бы ты лучше сначала руками. И прога бы твоя тогда считала этот уровень за мгновение. )))
не учи отца сморкаться... если не знашь чо тут у мну
 
_new-rena:
не учи отца сморкаться...
Никак не смею. Учись сам. )))
