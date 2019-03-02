FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 732

Новый комментарий
 
chepikds:
Тю! какие люди! Как там в пещере? не сквозит?
Он до пещеры добежать не успеет, поймают с йеной и отшпокают)
 
chepikds:
Тю! какие люди! Как там в пещере? не сквозит?

да нормально - весело )))) (эт смотря откуда куда смотреть и где она пещера) 

[Удален]  
Ishim:

так где сигналы ? (((( 

а тя шалавайка не спросили... всё давно сказанно и показанно.

у мня нет слов чтобы описать тебя.

 
stranger:
Он до пещеры добежать не успеет, поймают с йеной и отшпокают)
  )))
 
chepikds:

Миф, наработай хорошую длительную историю, с пол года и 1000 ордеров, с минимальной просадкой10-20%, а не 75% и тогда люди потянутся.

Лично я, не видел, ни истории, ни хороших постоянных сигналов, только картинки...

Не в обиду...

Успехов!

или подписку дешевле))
 
stranger:

Падение фунта. Кто хочет поговорить об этом?

Учитель: "Я. Я трейдун-лох. Продал, схватил с дуру 30 пипок, а купить ума как всегда не хватило. Я лох"

Спасибо, садитесь.

С наступающим всех))) 

Я хочу поговорить о падении фунта.
[Удален]  

народ говорил что типо я дэмер и прочее вы получили результат.

пока я что то похожее не увижу для меня большенство из вас просто бла бла бла.....

 

 
yurchenko:
Я хочу поговорить о падении фунта.

Это к Сенсею.

Теория цены, кидалово в особо извращенной форме)

 

 
stranger:
Он до пещеры добежать не успеет, поймают с йеной и отшпокают)

закрыл - шОрти )))) 

 
stranger:

Это к Сенсею.

Теория цены, кидалово в особо извращенной форме)

 

Предлагаю пообщаться более подробно на следующей неделе.
1...725726727728729730731732733734735736737738739...2119
Новый комментарий