FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 732
Тю! какие люди! Как там в пещере? не сквозит?
да нормально - весело )))) (эт смотря откуда куда смотреть и где она пещера)
так где сигналы ? ((((
а тя шалавайка не спросили... всё давно сказанно и показанно.
у мня нет слов чтобы описать тебя.
Он до пещеры добежать не успеет, поймают с йеной и отшпокают)
Миф, наработай хорошую длительную историю, с пол года и 1000 ордеров, с минимальной просадкой10-20%, а не 75% и тогда люди потянутся.
Лично я, не видел, ни истории, ни хороших постоянных сигналов, только картинки...
Не в обиду...
Успехов!
Падение фунта. Кто хочет поговорить об этом?
Учитель: "Я. Я трейдун-лох. Продал, схватил с дуру 30 пипок, а купить ума как всегда не хватило. Я лох"
Спасибо, садитесь.
С наступающим всех)))
народ говорил что типо я дэмер и прочее вы получили результат.
пока я что то похожее не увижу для меня большенство из вас просто бла бла бла.....
Я хочу поговорить о падении фунта.
Это к Сенсею.
Теория цены, кидалово в особо извращенной форме)
Он до пещеры добежать не успеет, поймают с йеной и отшпокают)
закрыл - шОрти ))))
