azfaraon:
ну вот и 1.5340  ..Ну что покупаем?
5315 для рассмотрения...
 
Myth63:

щас организую платную (чисто символическую 5-10 баков в месяц) идею недельной разбивки с комментариями (долговыми уровнями и прочим), вот и всё

Просто надо себя дальше реализовывать, не останавливатся в развитии. 

Класс!!! Может отдельную ветку с Шаманом откроете, VS-ку. Жду с нетерпеньем!

Удачи! от чистого сердца!

 
azfaraon:
Покупаем?

У меня и была покупка на 5348, ну, на 46 еще одну добавил, пусть будет.

2015.02.20 11:07:20.415 '427447': order was opened : #85902089 buy limit 0.10 GBPUSD at 1.5346 sl: 0.0000 tp: 0.0000

 
Myth63:

Умный слово сказал, да, слюшай)
wild_hedgehog:
если он скажет покупать и даже сам купит - он 100-200пп пересидит запросто, я нет - делаем вывод...
Так как же тогда обьемы то ?
 
azfaraon:
Просто он сказал что он русский и ему фиолетово ..А тут вдруг уже и рисунков не даст ..

На рисунках не заработаешь, учись сам торговать...

chepikds:

Класс!!! Может отдельную ветку с Шаманом откроете, VS-ку. Жду с нетерпеньем!

Удачи! от чистого сердца!

нет =) всё думаю через скайп организовать закрытым чатом.
 
ауди на уровне 7842, прошу в компашку до 7742 ...
 
Myth63:
нет =) всё думаю через скайп организовать закрытым чатом.
Меня возьмёшь? Я кассу буду держать!))))
Lesorub:
5315 для рассмотрения...
а Потом что будет 1.5215?
