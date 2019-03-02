FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 721
ну вот и 1.5340 ..Ну что покупаем?
щас организую платную (чисто символическую 5-10 баков в месяц) идею недельной разбивки с комментариями (долговыми уровнями и прочим), вот и всё
Просто надо себя дальше реализовывать, не останавливатся в развитии.
Класс!!! Может отдельную ветку с Шаманом откроете, VS-ку. Жду с нетерпеньем!
Удачи! от чистого сердца!
Покупаем?
У меня и была покупка на 5348, ну, на 46 еще одну добавил, пусть будет.
2015.02.20 11:07:20.415 '427447': order was opened : #85902089 buy limit 0.10 GBPUSD at 1.5346 sl: 0.0000 tp: 0.0000
если он скажет покупать и даже сам купит - он 100-200пп пересидит запросто, я нет - делаем вывод...
Просто он сказал что он русский и ему фиолетово ..А тут вдруг уже и рисунков не даст ..
На рисунках не заработаешь, учись сам торговать...
нет =) всё думаю через скайп организовать закрытым чатом.
5315 для рассмотрения...