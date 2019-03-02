FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 726
я никуда не бегаю! евру пипсую потихоньку - сидя за столом )))), про рубль я уже прогноз давал 75 было потолок, Иии Рене тогда (в тот день) написал продай баксы на рубли, но он побоялся говорит в сбере очередь и все покупают ))))))). (ты делаешь выводы обо мне - поев своих мухоморов - не задавай мне больше вопросов!)
Осенью поговорим)
А фунт я закрою на 57, не раньше)
По йене согласен, что ее от 120 продали далеко и надолго?)
Главное в своевременно перепроверять уровни(прогноза) и будет в обще 99% попадания.
Сам ведь можешь в моём профиле посмотреть все скрины, там в основном всё по плану идёт
а по этой паре да предпочтение по недели продажам... но есть одно но... на скрине
я называю её вынос мишек, но если сохранится данная ситуация
В обще на всё это надо время, а время деньги да и если честно поднадоело
выкладывать прогнозы, спокойней торговать, работать и может быть иногда потроллить...
а где у него сигналы? замартинил и сбежал ((((, у Мифа фсё впереди и взлёты (пипок на 100) и падения - ему бы поменьше с тобой яшкаться((((
Учитель, я не верю что Вы глупый ...
Кто тебе это сказал? Глянь Мифа скрин, прикинь время и прибыль. Через недели полторы мой глянешь и прикинешь. Калькулятор подарить?)
Смотрю, спасибо.
Так прогноз выложил - и к Учителю, потроллить)))
stranger:
Они показывают, что никто его не продает)
Прикольо получается ))) Никто не продает а он упал)))
а эт разве не ты тестил 6 лет?
я её купил сегодня попипсовать до 120.90 ))))
Отпипсят - приходи