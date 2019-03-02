FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 726

Ishim:
я никуда не бегаю! евру пипсую потихоньку - сидя за столом )))), про рубль я уже прогноз давал 75 было потолок, Иии Рене тогда (в тот день) написал продай баксы на рубли, но он побоялся говорит в сбере очередь и все покупают ))))))). (ты делаешь выводы обо мне - поев своих мухоморов - не задавай мне больше вопросов!)

Осенью поговорим)

А фунт я закрою на 57, не раньше) 

 
stranger:
По йене согласен, что ее от 120 продали далеко и надолго?)

Главное в своевременно перепроверять уровни(прогноза) и будет в обще 99% попадания.

Сам ведь можешь в моём профиле посмотреть все скрины, там в основном всё по плану идёт

а по этой паре да предпочтение по недели продажам... но есть одно но... на скрине

я называю её вынос мишек, но если сохранится данная ситуация

В обще на всё это надо время, а время деньги да и если честно поднадоело

выкладывать прогнозы, спокойней торговать, работать и может быть иногда потроллить...

 
Ishim:
а где у него сигналы? замартинил и сбежал ((((, у Мифа фсё впереди и взлёты (пипок на 100) и падения - ему бы поменьше с тобой яшкаться((((
 
stranger:

Учитель, я не верю что Вы глупый ... 

Кто тебе это сказал?  Глянь Мифа скрин, прикинь время и прибыль. Через недели полторы мой глянешь и прикинешь. Калькулятор подарить?)

а эт разве не ты тестил 6 лет?
 
SEVER11:

Смотрю, спасибо.

Так прогноз выложил - и к Учителю, потроллить))) 

[Удален]  

stranger:
Они показывают, что никто его не продает)

 

Прикольо получается ))) Никто не продает а он упал))) 

 
Ishim:
а эт разве не ты тестил 6 лет?
Я, черточки тестил, только обзывал их по разному. То ТС волатильность, то Истощение, то Икар, то еще каким хр...ном ...
 
azfaraon:
Вот так.
 
SEVER11:

я её купил сегодня попипсовать до 120.90 ))))
 
Ishim:
я её купил сегодня попипсовать до 120.90 ))))

Отпипсят - приходи  

