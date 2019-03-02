FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 731

[Удален]  
все кто солил по рекомендации франк, частично предлагаю пофиксится 30-70% остальное в БУ и тянем до 9240
 
Myth63:

тя также с праздником.

Сигнал закрыт !!!!!!!!!!!!!! 

так где сигналы ? (((( 

[Удален]  

это последний скрин системы общего использования. данные скрины будут вылезать постфактум по пятницам.

 

вы могли видеть направление сделок. (сам лично спецально брал всего 30% хода) 

 
Ishim:

 

енька новая тема! уже опять 30 пипок! ты не молчи говори что куда пойдёт! (сигнал верняк - зайду наборот) .Всех с наступающим!!!!

Теория цены.... фантазер, однако ... 
 
Миф, наработай хорошую длительную историю, с пол года и 1000 ордеров, с минимальной просадкой10-20%, а не 75% и тогда люди потянутся.

Лично я, не видел, ни истории, ни хороших постоянных сигналов, только картинки...

Не в обиду...

Успехов!

 
однако... 
[Удален]  
просадка возникла после того как мне сказали типо резиновое депо, я урезал оставив только профит после первых недель торговли.

я никогда не говорю точку входа за исключением не основных торгуемых мною пар, но могу сказать точку выхода.(принцип) 

история в сигнале. 

 
Тю! какие люди! Как там в пещере? не сквозит?
 
Ок, открывай новый счёт и вперёд, с песней! :)
 
Так не понимают, что когда знаешь приблизительно хотя бы размер движения, то резиновое депо не надо)
