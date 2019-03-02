FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 722
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ауди на уровне 7842, прошу в компашку до 7742 ...
Нравится мне как наш Учитель вот такие хвостики хватает, схватит сцуко пипка в пипку, но только не в ту сторону)))
а Потом что будет 1.5215?
5051...
а киви до 7572 доедет седня (догонит аудя)
Ты дрова по теории рубишь или от балды?)))
от балды...
от балды...
А Учитель сказал надо по теории!!!
Я правда опять ту теорию не понял(((
ОН два дня тут что то мекал, бекал, так ничего по делу и не родил
После грибов так плющит, что не понимает где он и что от него хотят
А Учитель сказал надо по теории!!!
Я правда опять ту теорию не понял(((
ОН два дня тут что то мекал, бекал, так ничего по делу и не родил
После грибов так плющит, что не понимает где он и что от него хотят
Грибы, это может случиться с каждым
Думает что он в своей пещере в нирване и разговаривает с духами
в какой нирвание?
в ниссане...
ждемс
http://coub.com/view/52h9a
А Учитель сказал надо по теории!!!
Я правда опять ту теорию не понял(((
ОН два дня тут что то мекал, бекал, так ничего по делу и не родил
После грибов так плющит, что не понимает где он и что от него хотят