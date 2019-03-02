FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 722

Lesorub:
ауди на уровне 7842, прошу в компашку до 7742 ...
Ты дрова по теории рубишь или от балды?)))
 

Нравится мне как наш Учитель вот такие хвостики хватает, схватит сцуко пипка в пипку, но только не в ту сторону)))

 

 
azfaraon:
а Потом что будет 1.5215?

5051...

а киви до 7572 доедет седня (догонит аудя)

 
stranger:
Ты дрова по теории рубишь или от балды?)))

от балды...


 
Lesorub:
от балды...

А Учитель сказал надо по теории!!! 

Я правда опять ту теорию не понял(((

ОН два дня тут что то мекал, бекал, так ничего по делу и не родил  

После грибов так плющит, что не понимает где он и что от него хотят  

 
Грибы, это может случиться с каждым
 
chepikds:
Грибы, это может случиться с каждым
Думает что он в своей пещере в нирване и разговаривает с духами 
 
stranger:
Думает что он в своей пещере в нирване и разговаривает с духами 

в какой нирвание?

в ниссане...    

 

ждемс

 http://coub.com/view/52h9a

Panic Attack (Loud Sound)
Panic Attack (Loud Sound)
  • Grumpy Serg
  • coub.com
by Grumpy Serg
 
ну и не спрашивай тогда, а то уже закидал ?????????????????
