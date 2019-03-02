FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 718

Новый комментарий
 
Myth63:
зря всё кроешь =) 1.16 ориентир 

Это была пипса, а от откатов набираю вниз, сейчас вероятно будет откат вверх, но! вверх не торгую, не люблю против шерсти, изматывает)))

1.2500 селл лимит.

 
[Удален]  
azfaraon:
Добрый день ..Извините вмешиваюсь .
Stranger   ,может вопрос не корректный ..Ваши метод как то может обьянить тек движение фунта ?

те же написали сегодня 5345 надо учитывать кухню, это +- 10
[Удален]  
Myth63:
те
Myth63:
те же написали сегодня 5345 надо учитывать кухню, это +- 10
То есть  пойдет или нет не известно  и ничего об этом не говорило? Должен ведь быть хоть какой то  намек ,нюанс  о больше вероятности такого движения 
[Удален]  
azfaraon:
дали окупится крупняку
[Удален]  
Финит аля комедия=)
 
azfaraon:

Намек)

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page707#comment_1377880 

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
  • www.mql5.com
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015. - Страница 707 - Категория: общее обсуждение
 
Myth63:
дали окупится крупняку
Сенсею не говори, скажет - ничего не шаришь)))
[Удален]  
stranger:
Сенсею не говори, скажет - ничего не шаришь)))
ну я ещё в среду знал что возврат в 5360 будет =)
[Удален]  
Myth63:
ну я ещё в среду знал что возврат в 5360 будет =)
А что молчал то ?....
1...711712713714715716717718719720721722723724725...2119
Новый комментарий