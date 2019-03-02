FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 718
зря всё кроешь =) 1.16 ориентир
Это была пипса, а от откатов набираю вниз, сейчас вероятно будет откат вверх, но! вверх не торгую, не люблю против шерсти, изматывает)))
1.2500 селл лимит.
те
те же написали сегодня 5345 надо учитывать кухню, это +- 10
Намек)
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page707#comment_1377880
дали окупится крупняку
Сенсею не говори, скажет - ничего не шаришь)))
ну я ещё в среду знал что возврат в 5360 будет =)