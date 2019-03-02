FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 719

Myth63:
Финит аля комедия=)

извини, что поправляю, 

finita la comedia - итальянское выражение

а у тебя на французский манер à la)) 

 
Myth63:
ну я ещё в среду знал что возврат в 5360 будет =)
Та, ты там знал, вчера он у Учителя в какую то там полоску ударился и ОН его сразу на 4760 отправил, вот это я понимаю))) 
пля, лошара я =)
Myth63:
пля, лошара я =)
Редиска ты )))
 
Myth63:
пля, лошара я =)
Так мы против НЕГО все как дети)))
а я русский и мне филетого =)
На этом, гостинци заканчиваются=) 

И какова картинка продолжения?
 
azfaraon:
И какова картинка продолжения?
Сказал же человек, что больше прогнозов и точек входа не будет....
А что так ? вроде форум -обмен мнениями ..
