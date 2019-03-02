FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 727
Главное в своевременно перепроверять уровни(прогноза) и будет в обще 99% попадания.
Сам ведь можешь в моём профиле посмотреть все скрины, там в основном всё по плану идёт
а по этой паре да предпочтение по недели продажам... но есть одно но... на скрине
я называю её вынос мишек, но если сохранится данная ситуация
В обще на всё это надо время, а время деньги да и если честно поднадоело
выкладывать прогнозы, спокойней торговать, работать и может быть иногда потроллить...
Отпипсят - приходи
так ты на енке уже один раз обкакался - помнишь нонки - рисовал рисовал.... и мимо (((( (ну как всегда)
Так я один, а ты каждый день)
Я с тебя вообще угараю
А вы можете обьяснить это с точки зрения вашего метода? причина какая была?
вчера на фунте - это будет 2. (ты редко рисуешь - хитрый)
Что вчера на фунте? сказал 1.50-1.57. Учитель, Вы дебил?)))
а чо сразу по всем парам? акций не хватает ((((, а где сигналы? а сколько там прибыль была за 1 день 60% ?
А для особо задр...нных теорией цены я каждый день интрадей картинки выкладываю
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page722#comment_1378555
Это не я это фунт. (был прогноз вниз - 100 пунктов прошол)
Ты сказал 4760. Пост найти?