FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 724

Новый комментарий
 
Ёптыть, это кто такой из пещеры показался!
 
chepikds:
Ёптыть, это кто такой из пещеры показался!
да эт я повёлся.... рисовал здесь(((( да хрен вам (((( (что бы ещё хоть раз!!!)
 
Ishim:
ну да практик на картинке )))))))))))))))
Сенсей, так как Вы проводите много времени в своей первобытной пещере, то я выкладываю информацию в привычной Вам форме...
 
stranger:
Объемы это не теория, это практика)

Мои уровни сейчас показывают, что продажи на следующую неделю по паре gbrusd намного предпочтительней...

а объёмы Стренж, что показывают уже?

Надо сравнить.
 
SEVER11:

Мои уровни сейчас показывают, что продажи на следующую неделю по паре gbrusd намного предпочтительней...

а объёмы Стренж, что показывают уже?

Надо сравнить.
ты что это! еретик! против Батюшки? (Батюшка купил и держит - для непонятливых)
 
Ishim:
ты что это! еретик! против Батюшки? (Батюшка купил и держит - для непонятливых)
 
SEVER11:

Мои уровни сейчас показывают, что продажи на следующую неделю по паре gbrusd намного предпочтительней...

а объёмы Стренж, что показывают уже?

Надо сравнить.
Они показывают, что никто его не продает)
 
лунь, красиво откатил!
 
stranger:
Они показывают, что никто его не продает)
 на той недели посмотрим по рынку и сравним.
 
SEVER11:
 на той недели посмотрим по рынку и сравним.
По йене согласен, что ее от 120 продали далеко и надолго?)
1...717718719720721722723724725726727728729730731...2119
Новый комментарий