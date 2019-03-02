FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 724
Ёптыть, это кто такой из пещеры показался!
ну да практик на картинке )))))))))))))))
Объемы это не теория, это практика)
Мои уровни сейчас показывают, что продажи на следующую неделю по паре gbrusd намного предпочтительней...
а объёмы Стренж, что показывают уже?Надо сравнить.
ты что это! еретик! против Батюшки? (Батюшка купил и держит - для непонятливых)
Они показывают, что никто его не продает)
на той недели посмотрим по рынку и сравним.