FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 723

Икар

 

 
stranger:

помните по EURAUD, EURNZD заходили?

отрабатываются палки...

[Удален]  
Рынок так многогранен и глубок всем хватит для кайфа  глоток .....
 
Lesorub:

Теория цены

 

 
stranger:

Икар

 

Даже икар бежит из пещеры...

 
Lesorub:

[Удален]  
Myth63:
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page653#comment_1365608 время пришло рискнуть =)
лип тип тип =)
 
stranger:

Теория цены

 

теория объёмов

 

 
Ishim:

теория объёмов

 

Объемы это не теория, это практика)
 
stranger:
Объемы это не теория, это практика)
ну да практик на картинке )))))))))))))))
