FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 723
Икар
помните по EURAUD, EURNZD заходили?
отрабатываются палки...
Теория цены
Икар
Даже икар бежит из пещеры...
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page653#comment_1365608 время пришло рискнуть =)
Теория цены
теория объёмов
теория объёмов
Объемы это не теория, это практика)