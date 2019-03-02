FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 713

wild_hedgehog:

фу мля, как с тобой трудно...муйню ты рисуешь хоть на 4ке хоть на минутке у тя одно и тоже.

то что ты рисуешь я на любой паре нарисую мигом, а знания бороды я пытаюсь вкурить, ток боюсь мозга не хватит

И я могу на любой паре но у меня шанс выше (ну в виде исключения может ты и имеешь рабочую теорию судя по флуду нет). Вот смотри Г и П это внутренний паттерн восходящего канала, ГиП с поломкой канала шанс на отработку выше - и когда это начнётся придут объёмы. Вопрос в том что весь этот ТА (теория) занимает 10% в моей ТС - естественно если и я буду смотреть объёмы шанс срабатывания улучшится на 1-2% - мне просто лень (да и работа ещё есть). А про уровни личностей! ))))))) ну не знаю (троллю) - они такими были и 5 лет назад. (я это называю лента Мёбиуса по ней ходят)
Ishim:
И я могу на любой паре но у меня шанс выше (ну в виде исключения может ты и имеешь рабочую теорию судя по флуду нет). Вот смотри Г и П это внутренний паттерн восходящего канала, ГиП с поломкой канала шанс на отработку выше - и когда это начнётся придут объёмы. Вопрос в том что весь этот ТА (теория) занимает 10% в моей ТС - естественно если и я буду смотреть объёмы шанс срабатывания улучшится на 1-2% - мне просто лень (да и работа ещё есть). А про уровни личностей! ))))))) ну не знаю (троллю) - они такими были и 5 лет назад. (я это называю лента Мёбиуса по ней ходят)
Где она? Фунт еще раз перерисуй)))
 
usdcad 1,2440 цель на сегодня....
 
stranger:
Где она?
Я же рассказывал, цена ходит (торгует) пул ордеров (баи, селлы) то есть цена обыгрывает покупателей и продавцов (от пипсовщиков до долгосрочников), как она это делает? - создаёте свою теорию движения цены (могут быть паттерны могут не быть сейчас они вообще пережиток прошлого), по теории ВАШЕЙ - есть сигналы в прошлом и настоящем - и они отрабатываются в будущее с шансом более 50% вероятности, ну а дальше дело за статистикой, различными уточнениями, улечшениями. (Главное не играйте ордерами - это будет казино)
 
Ishim:
И я могу на любой паре но у меня шанс выше (ну в виде исключения может ты и имеешь рабочую теорию судя по флуду нет). Вот смотри Г и П это внутренний паттерн восходящего канала, ГиП с поломкой канала шанс на отработку выше - и когда это начнётся придут объёмы. Вопрос в том что весь этот ТА (теория) занимает 10% в моей ТС - естественно если и я буду смотреть объёмы шанс срабатывания улучшится на 1-2% - мне просто лень (да и работа ещё есть). А про уровни личностей! ))))))) ну не знаю (троллю) - они такими были и 5 лет назад. (я это называю лента Мёбиуса по ней ходят)
Объемы даже интрадей четко показали продажи от 5425-30. А как ты по своей прекрасной теории нарисовал к 55? Опять пятка левой задней ноги? Да, Учитель, полный отстой))))
 
Ishim:
Приклинило или ложный пробой?))))))
 
stranger:
Где она? Фунт еще раз перерисуй)))
 
Ishim:
Третья версия? Клоун)))))
 
stranger:
Приклинило или ложный пробой?))))))
на фунте ещё никто не заработал (ты будешь первый), ни один управ фунтовик год не продержался. )))) (я мог бы заработать или не проиграть, но есть проще и понятнее)
