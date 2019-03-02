FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 713
фу мля, как с тобой трудно...муйню ты рисуешь хоть на 4ке хоть на минутке у тя одно и тоже.
то что ты рисуешь я на любой паре нарисую мигом, а знания бороды я пытаюсь вкурить, ток боюсь мозга не хватит
И я могу на любой паре но у меня шанс выше (ну в виде исключения может ты и имеешь рабочую теорию судя по флуду нет). Вот смотри Г и П это внутренний паттерн восходящего канала, ГиП с поломкой канала шанс на отработку выше - и когда это начнётся придут объёмы. Вопрос в том что весь этот ТА (теория) занимает 10% в моей ТС - естественно если и я буду смотреть объёмы шанс срабатывания улучшится на 1-2% - мне просто лень (да и работа ещё есть). А про уровни личностей! ))))))) ну не знаю (троллю) - они такими были и 5 лет назад. (я это называю лента Мёбиуса по ней ходят)
Где она?
Где она? Фунт еще раз перерисуй)))
Приклинило или ложный пробой?))))))