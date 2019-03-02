FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 706
ну рейтинг тогда полистай - посмотри сколько вложено! (А куда! ведь сольют)
слушай а чо фунт не растёт? ( ты если стопы не ставишь - то ставь локи! а то сольёшь последнее демо)
Если он у тебя падает, то тебе торговать не надо, апельсины перебирай, цветы выращивай....
хитёр! в альпах в еврофлуде была парочка Гуру - ну фсё знали (а уж заработали! один дом в Германии) Иии вот развели их открыть паммы (одному даже открыли) - сразу и неумолимый слиффф - пропали обои ((((.
(Стрелец и Альфа так вроде ники были)
когда он начнёт падать у тебя, мне самый раз закрываться )))))
http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=95072&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8&clid=1844948&lr=145&redircnt=1424372185.1
Отроков собери и выступай, я эту клоунаду уже седьмой год наблюдаю))))))))))))))))))))))))
и каждый раз одно и тоже - пора бы запомнить (если я продаю то падает если покупаю то ...)
Я знаю
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
Спасибо.
Приходи еще)