FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 714
Третья версия? Клоун)))))
на фунте ещё никто не заработал (ты будешь первый), ни один управ фунтовик год не продержался. )))) (я мог бы заработать или не проиграть, но есть проще и понятнее)
крой баи - флудер!
Вот ты так и бегаешь за ценой))) Клоун)
я вчера вечером написал конец коррекции (и продал ещё для наглядности) - начала отрабатываться и я клоун? форум полистай флудер! (больше тебе никаких прогнозов - тебе и так хорошо)
Так три варианта за два дня, как это назвать, о Учитель?)))) Клоунада))))
Так а еще ж не вечер, мож еще один-два до вечера нарисуешь?
второй вариант - я нарисовал паттерн и там 2 движения в итоге оба вниз одно с текущих, а прогноз был вниз. Ты пытаешься мне что то доказать - варианты придумываешь - смотри терминал и читай форум. (клал я на вас вместе с фунтом) не пиши мне.
Ну тогда это я рисоал видать)))
А к твоему проносу вниз вернемся через неделю-полторы)))
опять что ли чо не так? (может сплясать? )
Да не, еще один вариант нарисуй)))))))))))))