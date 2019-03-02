FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 714

stranger:
Третья версия? Клоун)))))
крой баи - флудер! (вчера вечером рисоват уже - на пике! - то же самое - коррекции от падения потом по месту...)
 
Ishim:
на фунте ещё никто не заработал (ты будешь первый), ни один управ фунтовик год не продержался. )))) (я мог бы заработать или не проиграть, но есть проще и понятнее)
 
Ishim:
крой баи - флудер!
Вот ты так и бегаешь за ценой))) Клоун)
 
stranger:
Вот ты так и бегаешь за ценой))) Клоун)
я вчера вечером написал конец коррекции (и продал ещё для наглядности) - начала отрабатываться и я клоун? форум полистай флудер! (больше тебе никаких прогнозов - тебе и так хорошо)
 
Ishim:
я вчера вечером написал конец коррекции (и продал ещё для наглядности) - начала отрабатываться и я клоун? форум полистай флудер! (больше тебе никаких прогнозов - тебе и так хорошо)

Так три варианта за два дня, как это назвать, о Учитель?)))) Клоунада))))

Так а еще ж не вечер, мож еще один-два до вечера нарисуешь?  

 
stranger:
Так три варианта за два дня, как это назвать, о Учитель?)))) Клоунада))))
второй вариант - я нарисовал паттерн и там 2 движения в итоге оба вниз одно с текущих, а  прогноз был вниз. Ты пытаешься мне что то доказать - варианты придумываешь - смотри терминал и читай форум. (клал я на вас вместе с фунтом) не пиши мне.
 
Ishim:
второй вариант - я нарисовал паттерн и там 2 движения в итоге оба вниз одно с текущих, а  прогноз был вниз. Ты пытаешься мне что то доказать - варианты придумываешь - смотри терминал и читай форум. (клал я на вас вместе с фунтом) не пиши мне.

Ну тогда это я рисоал видать)))

 

А к твоему проносу вниз вернемся через неделю-полторы))) 

 
stranger:

Ну тогда это я рисоал видать)))

 

А к твоему проносу вниз вернемся через неделю-полторы))) 

опять что ли чо не так? (может сплясать? ) (неужели народ не видит флудера и тролля, вот поэтому и пишу утконосы....)
 
Ishim:
опять что ли чо не так? (может сплясать? )
Да не, еще один вариант нарисуй)))))))))))))
 
stranger:
Да не, еще один вариант нарисуй)))))))))))))
когда ты продашь - нарисую вверх )))) а пока покурю 
