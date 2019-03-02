FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 717

chepikds:
Шаман, ты серьёзно грибы принимаешь?
И траву 
 
stranger:
Если все знаешь так чего там минус опять? Коррекция закончилась?)))) Ладно, Сенсей-клоун, трынди дальше, закрытие сделок в начале марта покажу, хоть пооблизываешься)
рисуй аккуратнее! )))))))))))
 
chepikds:
щас не сезон, а грибы люблю - маслята, опята ...))))))))))))
 
chepikds:
usdcad 1,2440 цель на сегодня....
Пацан сказал, пацан сделал!)))
 
stranger:
Вегетарианец что-ли
 
Ishim:
Ну... принимать и есть, две разные вещи)))))))
 
chepikds:
у нас нет таких (((( это в Мексике ... Толтеки, Воины Света...
 
Ishim:
Всё-таки принял, ах и негодник
chepikds:
Пацан сказал, пацан сделал!)))
зря всё кроешь =) 1.16 ориентир 
Добрый день ..Извините вмешиваюсь .
Stranger   ,может вопрос не корректный ..Ваши метод как то может обьянить тек движение фунта ?

