FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 717
Шаман, ты серьёзно грибы принимаешь?
Если все знаешь так чего там минус опять? Коррекция закончилась?)))) Ладно, Сенсей-клоун, трынди дальше, закрытие сделок в начале марта покажу, хоть пооблизываешься)
Шаман, ты серьёзно грибы принимаешь?
usdcad 1,2440 цель на сегодня....
И траву
щас не сезон, а грибы люблю - маслята, опята ...))))))))))))
Ну... принимать и есть, две разные вещи)))))))
у нас нет таких (((( это в Мексике ... Толтеки, Воины Света...
Пацан сказал, пацан сделал!)))