FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 716

Новый комментарий
 
Ishim:
спасибо
Если все знаешь так чего там минус опять? Коррекция закончилась?)))) Ладно, Сенсей-клоун, трынди дальше, закрытие сделок в начале марта покажу, хоть пооблизываешься)
 
stranger:
Если все знаешь так чего там минус опять? Коррекция закончилась?)))) Ладно, Сенсей-клоун, трынди дальше, закрытие сделок в начале марта покажу, хоть пооблизываешься)
я не контролирую эквити тем более такие мелкие колебания, если уж хочешь понять надо смотреть раздел торговля - загрузка , масштаб день, час. Там видно сделки - так вот новых сделок давно уже не было (ну от скуки пипса евра ))))))
 
Ishim:
100 пипок ерунда  конешно )))) (но вот если на пике зайти хорошим лотом - да потом в бу... )  (на аватарке не я , помощник..)
ипать, я был уверен что на аве ты,у меня же моя. так и борода не свою поставил?сломал мой хрупкий мозг...
причем тут 100пипок. 
фу мля.уехал

 
wild_hedgehog:
ипать, я был уверен что на аве ты,у меня же моя. так и борода не свою поставил?сломал мой хрупкий мозг...
причем тут 100пипок. 
фу мля.уехал

ну ты про фунт сказал стоит? (или об евре - евра 1.15 жду), по аве зовёшь крылатым (((( (это не я - это боевой Ангел - может обидеться это твои проблемы....(я предупредил))
 
wild_hedgehog:
ипать, я был уверен что на аве ты,у меня же моя. так и борода не свою поставил?сломал мой хрупкий мозг...
причем тут 100пипок. 
фу мля.уехал

да с ними крыша съедет ))))    (я то же на подходе...)
 
Ishim:
я НИЧЕГО не контролирую эквити тем более такие мелкие колебания, если уж хочешь понять надо смотреть раздел торговля - загрузка , масштаб день, час. Там видно сделки - так вот новых сделок давно уже не было (ну от скуки пипса евра ))))))
 
stranger:
по торговле ничего не буду рассказывать, максимум что было теория. (ну или назовёшь как сам придумаешь)
[Удален]  
Добрый день ..Извините вмешиваюсь .
4252
stranger   ,может вопрос не корректный ..Ваши метод как то может обьянить тек движение фунта ?
 
Шаман, ты серьёзно грибы принимаешь?
 
Ishim:
по торговле ничего не буду рассказывать, максимум что было теория. (ну или назовёшь как сам придумаешь)
Так я и про теорию ничего не услышал кроме флудозвонства)))
1...709710711712713714715716717718719720721722723...2119
Новый комментарий