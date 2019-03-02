FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 716
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
спасибо
Если все знаешь так чего там минус опять? Коррекция закончилась?)))) Ладно, Сенсей-клоун, трынди дальше, закрытие сделок в начале марта покажу, хоть пооблизываешься)
100 пипок ерунда конешно )))) (но вот если на пике зайти хорошим лотом - да потом в бу... ) (на аватарке не я , помощник..)
ипать, я был уверен что на аве ты,у меня же моя. так и борода не свою поставил?сломал мой хрупкий мозг...
ипать, я был уверен что на аве ты,у меня же моя. так и борода не свою поставил?сломал мой хрупкий мозг...
я НИЧЕГО не контролирую эквити тем более такие мелкие колебания, если уж хочешь понять надо смотреть раздел торговля - загрузка , масштаб день, час. Там видно сделки - так вот новых сделок давно уже не было (ну от скуки пипса евра ))))))
по торговле ничего не буду рассказывать, максимум что было теория. (ну или назовёшь как сам придумаешь)