FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 353

Myth63:

Всем  к кому приходил дядя КОЛЯ если слова немного воспринимать по другому, песенка про форекс =)

http://www.youtube.com/watch?v=l5tcPnRL90g 

Не пугай отроков)))
я его не пустил))) У меня бабок хватило депо сплющить до нельзя... жалко же 20 баков и 260% прибыли за 4 дня))))

понеслись торги...

вот я дурак..

НЕТ чтобы посчитать, лентяй пля...

Вот вам история чифирчика... кто то явно знал

 

лок - всегда по середине и мы тама обязательно будем))) вот что нужно смотреть, а где - тут уже все уши прожужжали...

Короче говоря, стратегия самая что ни на есть арбитражная между покупателями и продавцами...

 
_new-rena:

лок - всегда по середине и мы тама обязательно будем))) вот что нужно смотреть, а где - тут уже все уши прожужжали...

И мне интересно - хде смотреть? Тоже хочу...
СМЕ
 
_new-rena:
СМЕ

Шо там смотреть? 

в работе пока. пытаюсь найти уровень лока
 
_new-rena:
в работе пока. пытаюсь найти уровень лока
Потерялся? 
просто не готово пока
