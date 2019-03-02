FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 353
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем к кому приходил дядя КОЛЯ если слова немного воспринимать по другому, песенка про форекс =)
http://www.youtube.com/watch?v=l5tcPnRL90g
Всем к кому приходил дядя КОЛЯ если слова немного воспринимать по другому, песенка про форекс =)
http://www.youtube.com/watch?v=l5tcPnRL90g
я его не пустил))) У меня бабок хватило депо сплющить до нельзя... жалко же 20 баков и 260% прибыли за 4 дня))))
понеслись торги...
вот я дурак..
НЕТ чтобы посчитать, лентяй пля...
Вот вам история чифирчика... кто то явно знал
вот я дурак..
НЕТ чтобы посчитать, лентяй пля...
Вот вам история чифирчика... кто то явно знал
лок - всегда по середине и мы тама обязательно будем))) вот что нужно смотреть, а где - тут уже все уши прожужжали...
Короче говоря, стратегия самая что ни на есть арбитражная между покупателями и продавцами...
лок - всегда по середине и мы тама обязательно будем))) вот что нужно смотреть, а где - тут уже все уши прожужжали...
И мне интересно - хде смотреть? Тоже хочу...
СМЕ
Шо там смотреть?
Шо там смотреть?
в работе пока. пытаюсь найти уровень лока
Потерялся?