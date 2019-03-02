FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 709
Ты прогноз нарисовал по фунту? Я тоже. Вот сиди и жди, если хочешь поумничать, то давай с примерами, ни о чем мне не надо тереть)
скажите, что на 1357 нет объемов... или на 1279
что движет рынком??? объём и всё
теория не даёт 100% - всегда может отменится (но это не угадайка, не кино с ленты) - ставь или стопы или встречные ордера.(ТС уже отрабатывает такие форс мажоры - даёт повторный шанс). Вообще чисто технически торговать направление никто не смог - ушли книжки писать, мне эти грабли не нужны - а вы можете пробовать дальше.
к чему стремится рынок????? к РАВНОВЕСИЮ (балансу между покупателями и продавцами)
Илья, ну скачай Нинзю, ТОС или что тебе больше нравится и глянь)
О! Вот по тому же фунту этот баланс на сегодня на 1.5345.
объём это как бензин для машины.
Глубокомысленно
Я так понял что примеров конкретных по "теории" не будет?