FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 709

Новый комментарий
 
stranger:
Ты прогноз нарисовал по фунту? Я тоже. Вот сиди и жди, если хочешь поумничать, то давай с примерами, ни о чем мне не надо тереть)
теория не даёт 100% - всегда может отменится (но это не угадайка, не кино с ленты) - ставь или стопы или встречные ордера.(ТС уже отрабатывает такие форс мажоры - даёт повторный шанс). Вообще чисто технически торговать направление никто не смог - ушли книжки писать, мне эти грабли не нужны - а вы можете пробовать дальше.
 
Lesorub:

скажите, что на 1357 нет объемов... или на 1279


Илья, ну скачай Нинзю, ТОС или что тебе больше нравится и глянь)
[Удален]  
к чему стремится рынок????? к РАВНОВЕСИЮ (балансу между покупателями и продавцами)
 
Myth63:
что движет рынком??? объём и всё
объём это как бензин для машины.
 
Ishim:
теория не даёт 100% - всегда может отменится (но это не угадайка, не кино с ленты) - ставь или стопы или встречные ордера.(ТС уже отрабатывает такие форс мажоры - даёт повторный шанс). Вообще чисто технически торговать направление никто не смог - ушли книжки писать, мне эти грабли не нужны - а вы можете пробовать дальше.
Сам себе ответил.
 
Myth63:
к чему стремится рынок????? к РАВНОВЕСИЮ (балансу между покупателями и продавцами)
О! Вот по тому же фунту этот баланс на сегодня на 1.5345.
 
stranger:
Илья, ну скачай Нинзю, ТОС или что тебе больше нравится и глянь)
хорошо, на 5052 по фунту есть объемы?
 
Myth63:
к чему стремится рынок????? к РАВНОВЕСИЮ (балансу между покупателями и продавцами)
да он всегда есть баланс (это как 4 колеса у машины), только это не мешает куда угодно пойти )))
[Удален]  
stranger:
О! Вот по тому же фунту этот баланс на сегодня на 1.5345.
неа =)
 
Ishim:
объём это как бензин для машины.

Глубокомысленно 

Я так понял что примеров конкретных по "теории" не будет? 

1...702703704705706707708709710711712713714715716...2119
Новый комментарий