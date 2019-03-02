FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 711

stranger:

ТОС, задержка данных 20 минут

Нинзя, риэптайм

спасибо, не разберусь но хоть попытаюсь )
 
Ishim:

ну вот грубо на Н4 так выглядит вариант движения, а более точно это на мелких ТФ смотреть по месту и вообще для точности им придётся конкретно заниматься - короче плохо я вижу фунт. (не слежу за ним - да и ещё его характер со свечками выбросами по 100-200 пипок не привлекает ) 

А этот куда девать?

 

Или опять начнешь песнь о том, что на разных тф цена идет в разные стороны?))))))) 

 
наконец то, по евро тоже самое ток под другим углом, уже выход скоро
 
wild_hedgehog:
если правильно понимаю вы говорите о разных обьемах и как обычно спорите каждый о своём, крылатый говорит про обьемы общие ( типа движуха есть или нет), борода про  обьемы ордеров на определенных уровнях ( заказ на покупку по цене Х, например) и спорить так можно долго
Я им рассказываю о теории движения цены в понятных упрощённых (для них) терминах, а они находясь на 3 уровня ниже воспринимают это всё как - атмосферный шум. (ихний потолок откуда и куда пойдёт - любое отклонение - всё! финиш не работает, на рынке вообще есть периоды неопределённости когда никто не знает куда пойти - толпа пулл формирует)
 
stranger:
Так об общих по фунту я говорить замудохался, постоянный набор покупок и сброс продаж почти две недели.
я вообще не понимаю зачем  о них говорить,это когда в курилке встретились 2 трейдера и говорят "видал какая свеча была, офигеть " , " ага, прикол" ...
 
stranger:

береги!
usdchf попробую продать...
 
wild_hedgehog:
наконец то, по евро тоже самое ток под другим углом, уже выход скоро
евру на 4ке рисую )))) периодически Н1 )))))))))))https://www.mql5.com/ru/forum/153676/page109
Ishim:
Я им рассказываю о теории движения цены в понятных упрощённых (для них) терминах, а они находясь на 3 уровня ниже воспринимают это всё как - атмосферный шум. (ихний потолок откуда и куда пойдёт - любое отклонение - всё! финиш не работает, на рынке вообще есть периоды неопределённости когда никто не знает куда пойти - толпа пулл формирует)

Я туп как дерево и вот этого вообще не понимаю:

вчера

сегодня

 

 

 
Ishim:
Я им рассказываю о теории движения цены в понятных упрощённых (для них) терминах, а они находясь на 3 уровня ниже воспринимают это всё как - атмосферный шум. (ихний потолок откуда и куда пойдёт - любое отклонение - всё! финиш не работает, на рынке вообще есть периоды неопределённости когда никто не знает куда пойти - толпа пулл формирует)

это тоже самое что анализ по теории вероятности.

тут все говорят на упрощённых терминах, это не значит что кто-то выше.

