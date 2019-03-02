FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 711
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ТОС, задержка данных 20 минут
https://papermoney.thinkorswim.com/tos/myAccounts/paperMoneyInterface/paperMoney.jsp
Нинзя, риэптайм
http://ampfutures.com
ну вот грубо на Н4 так выглядит вариант движения, а более точно это на мелких ТФ смотреть по месту и вообще для точности им придётся конкретно заниматься - короче плохо я вижу фунт. (не слежу за ним - да и ещё его характер со свечками выбросами по 100-200 пипок не привлекает )
А этот куда девать?
Или опять начнешь песнь о том, что на разных тф цена идет в разные стороны?)))))))
ну вот грубо на Н4 так выглядит вариант движения, а более точно это на мелких ТФ смотреть по месту и вообще для точности им придётся конкретно заниматься - короче плохо я вижу фунт. (не слежу за ним - да и ещё его характер со свечками выбросами по 100-200 пипок не привлекает )
если правильно понимаю вы говорите о разных обьемах и как обычно спорите каждый о своём, крылатый говорит про обьемы общие ( типа движуха есть или нет), борода про обьемы ордеров на определенных уровнях ( заказ на покупку по цене Х, например) и спорить так можно долго
Так об общих по фунту я говорить замудохался, постоянный набор покупок и сброс продаж почти две недели.
А этот куда девать?
Или опять начнешь песнь о том, что на разных тф цена идет в разные стороны?)))))))
наконец то, по евро тоже самое ток под другим углом, уже выход скоро
Я им рассказываю о теории движения цены в понятных упрощённых (для них) терминах, а они находясь на 3 уровня ниже воспринимают это всё как - атмосферный шум. (ихний потолок откуда и куда пойдёт - любое отклонение - всё! финиш не работает, на рынке вообще есть периоды неопределённости когда никто не знает куда пойти - толпа пулл формирует)
Я туп как дерево и вот этого вообще не понимаю:
вчера
сегодня
Я им рассказываю о теории движения цены в понятных упрощённых (для них) терминах, а они находясь на 3 уровня ниже воспринимают это всё как - атмосферный шум. (ихний потолок откуда и куда пойдёт - любое отклонение - всё! финиш не работает, на рынке вообще есть периоды неопределённости когда никто не знает куда пойти - толпа пулл формирует)
это тоже самое что анализ по теории вероятности.
тут все говорят на упрощённых терминах, это не значит что кто-то выше.