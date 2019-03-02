FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 710
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
неа =)
недельные, месячные уровни на audnzd:
В общем, Учитель, или конкретные примеры или вэк в пещеру))))))))
тебе чего фунт?
Илья, ну скачай Нинзю, ТОС или что тебе больше нравится и глянь)
можно ссылку? а то про черепашек ток выкидывает
ТОС, задержка данных 20 минут
https://papermoney.thinkorswim.com/tos/myAccounts/paperMoneyInterface/paperMoney.jsp
Нинзя, риэлтайм
http://ampfutures.com
Да хоть папуасские ракушки)
ну вот грубо на Н4 так выглядит вариант движения, а более точно это на мелких ТФ смотреть по месту и вообще для точности им придётся конкретно заниматься - короче плохо я вижу фунт. (не слежу за ним - да и ещё его характер со свечками выбросами по 100-200 пипок не привлекает )
если правильно понимаю вы говорите о разных обьемах и как обычно спорите каждый о своём, крылатый говорит про обьемы общие ( типа движуха есть или нет), борода про обьемы ордеров на определенных уровнях ( заказ на покупку по цене Х, например) и спорить так можно долго