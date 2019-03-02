FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 653
Это само собой разумеется ..поэтому сначало советник нужен ..Хотя бы для проверки стратегии на истории ...А если принцип не возможно запрограммировать ..Значит всегда будет висеть над счетом домоклов меч -человеческий фактор
Честно говоря - не трачу время на прогонку по истории ,тупо ставлю на демо,наблюдаю,под настраиваю, потом на реал . Пока в основном торгую руками ,но стремлюсь перевести всю торговлю на советники
Не хочу бросить камень в огород тех кто прогоняет по истории - считаю что это трата времени
По баксочифу очень хорошее место для засола.
Я не умею торговать. Вопрос снят?) Сын мой, на понты ты можешь брать своих ровесников)))
Вам выбирать кто Вы есть! Если Вы даже не в состоянии ответить на элементарные вопросы касающиеся трейденга. Зачем представляться не тем кем Вы есть на самом деле. Ваш отказ я воспринимаю как неумение торговать на рынке.
Деда обиделся, его компетентность поставили под вопрос
нука нук, читал и не понял..
а на меня наехать?? мою компетентность потрогать???
а на меня наехать?? мою компетентность потрогать???
кстате нарыл не трольную фотку с 4 (когда с Матроскиным катались)
Это чья фотка?
Его попросили ответить на несколько вопросов, он решил понтанутся и показать свой рейтинг, но увидев результат ведать расстроился. После чего он в расстроенных чувствах упомянул про рейтинг, где сразу подхватили и понесли. Вот так вот развивалась история.