azfaraon:
Это само собой разумеется ..поэтому сначало советник нужен ..Хотя бы для проверки стратегии на истории ...А если принцип не возможно запрограммировать ..Значит всегда будет висеть над счетом домоклов меч -человеческий фактор 

Честно говоря - не трачу время на прогонку по истории ,тупо ставлю на демо,наблюдаю,под настраиваю, потом на реал  . Пока в основном торгую руками ,но стремлюсь перевести всю торговлю на советники 

Не хочу бросить камень в огород тех кто прогоняет по истории - считаю что это трата времени  

stranger:
По баксочифу очень хорошее место для засола.
9520 не раньше
stranger:
Я не умею торговать. Вопрос снят?) Сын мой, на понты ты можешь брать своих ровесников)))
деда, деда, куда........ =)
Speculator_:
Вам выбирать кто Вы есть! Если Вы даже не в состоянии ответить на элементарные вопросы касающиеся трейденга. Зачем представляться не тем кем Вы есть на самом деле. Ваш отказ я воспринимаю как неумение торговать на рынке.    
а мне такой вопрос.... можно?? =)
 
Myth63:
деда, деда, куда........ =)

Деда обиделся, его компетентность поставили под вопрос


Alexey:

Деда обиделся, его компетентность поставили под вопрос


нука нук, читал и не понял..

а на меня наехать?? мою компетентность потрогать???

 
Myth63:
нука нук, читал и не понял..
Его попросили ответить на несколько вопросов, он решил понтанутся и показать свой рейтинг, но увидев результат ведать расстроился. После чего он в расстроенных чувствах упомянул про рейтинг, где сразу подхватили и понесли. Вот так вот развивалась история.
 
Myth63:

нука нук, читал и не понял..

а на меня наехать?? мою компетентность потрогать???

кстате нарыл не трольную фотку с 4 (когда с Матроскиным катались)

 

Это чья фотка?
Alexey:
Это чья фотка?
моя=)
Alexey:
Его попросили ответить на несколько вопросов, он решил понтанутся и показать свой рейтинг, но увидев результат ведать расстроился. После чего он в расстроенных чувствах упомянул про рейтинг, где сразу подхватили и понесли. Вот так вот развивалась история.
не понял...
