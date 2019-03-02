FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 708
это всё правильно - если у тебя есть ещё 2 параметра - время и масштаб.
вот посмотрите на Ауди, разве нет объемов на 7769 или 7828
уверен, есть...
Какие тайны? Пальцем уже ткнул как и где. Все тайны от лени и от нежелания вникать в суть.
Исходи из того, что они хотят тебя развести, а ты про кино для всех )))), я же тебе написал - паттерны - это ваш потолок.
"Паттрены" можешь засунуть в одно место)
что движет рынком??? объём и всё
ты этим занимался раньше и это было правильно, а потом началась деградация - кино, я я я , скрины какие то вчерашние...(((
скажите, что на 1357 нет объемов... или на 1279