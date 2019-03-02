FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 708

Новый комментарий
 
Ishim:
это всё правильно - если у тебя есть ещё 2 параметра - время и масштаб.
 
stranger:

вот посмотрите на Ауди, разве нет объемов на 7769 или 7828

уверен, есть...


 
stranger:
Какие тайны? Пальцем уже ткнул как и где. Все тайны от лени и от нежелания вникать в суть.
Исходи из того, что они хотят тебя развести, а ты про кино для всех )))), я же тебе написал - паттерны - это ваш потолок.
 
Lesorub:

вот посмотрите на Ауди, разве нет объемов на 7769 или 7828

уверен, есть...


Отследить больше двух инструментов таким макаром это надо быть вундеркайндером))) Да и сделки на ленте по фунту просто как пример Шаману привел, перестраивать же ее на ауди у меня шо то желания нет)
 
Ishim:
Исходи из того, что они хотят тебя развести, а ты про кино для всех )))), я же тебе написал - паттерны - это ваш потолок.
Ты прогноз нарисовал по фунту? Я тоже. Вот сиди и жди, если хочешь поумничать, то давай с примерами, ни о чем мне не надо тереть)
 
stranger:

Какие тайны? Пальцем уже ткнул как и где. Все тайны от лени и от нежелания вникать в суть.

"Паттрены" можешь засунуть в одно место) 

ты этим занимался раньше и это было правильно, а потом началась деградация - кино, я я я , скрины какие то вчерашние...(((
[Удален]  
что движет рынком??? объём и всё
 
Myth63:
что движет рынком??? объём и всё
Да, и больше ничего. 
 
Ishim:
ты этим занимался раньше и это было правильно, а потом началась деградация - кино, я я я , скрины какие то вчерашние...(((
Все мы были молоды и дурны.
 

скажите, что на 1357 нет объемов... или на 1279


1...701702703704705706707708709710711712713714715...2119
Новый комментарий