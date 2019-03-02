FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 715
когда ты продашь - нарисую вверх )))) а пока покурю
Ты представляешь, продавать и не думаю в ближайших 2-2.5 недели)))))
баи закрыл?
Ты видно тупой, Учитель?)
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page715#comment_1378220
цена стоит на одном месте, что ты крылья распушил.
я не учитель, так баи закрыл? или так на фунте есть позиции? куда? (неужели продал )
100 пипок ерунда конешно )))) (но вот если на пике зайти хорошим лотом - да потом в бу... ) (на аватарке не я , помощник..)
Это ты правильно сказал)))
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
Еще раз для тупых, все как и было, может еще бай прицеплю от 5340.
