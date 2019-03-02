FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 715

Новый комментарий
 
Ishim:
когда ты продашь - нарисую вверх )))) а пока покурю 
Ты представляешь, продавать и не думаю в ближайших 2-2.5 недели)))))
 
stranger:
Ты представляешь, продавать и не думаю в ближайших 2-2.5 недели)))))
баи закрыл?
 
Ishim:
баи закрыл?

Ты видно тупой, Учитель?)

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page715#comment_1378220 

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
  • www.mql5.com
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015. - Страница 715 - Категория: общее обсуждение
 
Ishim:
баи закрыл?
цена стоит на одном месте, что ты крылья распушил.

 
stranger:

Ты видно тупой, Учитель?)

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page715#comment_1378220 

я не учитель, так баи закрыл? или так на фунте есть позиции? куда? (неужели продал )
 
wild_hedgehog:
цена стоит на одном месте, что ты крылья распушил.

100 пипок ерунда  конешно )))) (но вот если на пике зайти хорошим лотом - да потом в бу... )  (на аватарке не я , помощник..)
 
Ishim:
я не учитель, так баи закрыл? или так на фунте есть позиции? куда? (неужели продал )
Еще раз для тупых, все как и было, может еще бай прицеплю от 5340.
 
Ishim:
100 пипок ерунда  конешно )))) (но вот если на пике зайти хорошим лотом - да потом в бу... )  (на аватарке не я , помощник..)

Это ты правильно сказал)))

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/ 

Инвестиции в ПАММ-счет Solo drums с годовой доходностью -16.3%
Инвестиции в ПАММ-счет Solo drums с годовой доходностью -16.3%
  • www.alpari.ru
Данный график мониторинга используемого кредитного плеча показывает отношение номинальной стоимости открытых ордеров к средствам ПАММ-счета. График мониторинга доходности строится на основе цены пая: Доходность = Цена пая - 100. Графики могут быть построены с помощью свечей или линии. Каждая свеча отображает изменения в течение торгового...
 
stranger:
Еще раз для тупых, все как и было, может еще бай прицеплю от 5340.
 
stranger:

Это ты правильно сказал)))

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/ 

спасибо
1...708709710711712713714715716717718719720721722...2119
Новый комментарий