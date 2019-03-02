FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 712

Сенсей, так как мне это понимать? А завтра ты третий вариант нарисуешь?))) У меня цель 57 вот уже третью неделю и не меняется)
 
Ishim:
евру на 4ке рисую )))) периодически Н1 )))))))))))https://www.mql5.com/ru/forum/153676/page109

фу мля, как с тобой трудно...муйню ты рисуешь хоть на 4ке хоть на минутке у тя одно и тоже.

то что ты рисуешь я на любой паре нарисую мигом, а знания бороды я пытаюсь вкурить, ток боюсь мозга не хватит

 
wild_hedgehog:
фу мля, как с тобой трудно...муйню ты рисуешь хоть на 4ке хоть на минутке у тя одно и тоже.
Как так можно говорить о нашем Великом Учителе ... 
[Удален]  

позабавило =) 

Myth63:

позабавило =) 

Еще один, и тебя откровения Могучего забавляют? 
[Удален]  
stranger:
Еще один, и тебя откровения Могучего забавляют? 
картинки прикольные ( у меня дома много кошек )
 
Myth63:

позабавило =) 

на первой фотке меня не хватает, такой маленький с красной мордой от злости прыгает по кругу, бесит уже ))
[Удален]  
wild_hedgehog:
на первой фотке меня не хватает, такой маленький с красной мордой от злости, бесит уже ))
ты там в кустах на заднем плане=)
 
Myth63:
ты там в кустах на заднем плане=)

да да))

 
Myth63:
картинки прикольные ( у меня дома много кошек )

Ну, меня ЕГО картинки тоже вдохновляют, но я же молчу изо всех сил, убежит же))))

И мы так и останемся в темноте своей, ничего не узнав о ЕГО теории  

