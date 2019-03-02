FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 707
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всегда рад помочь.
Так про теорию цены, подробнее, будем вникать в Учение)
Или Вы не хотите просвещать нас?
Так про теорию цены, подробнее, будем вникать в Учение)
Вот какой вопрос, вот ты увидал большие объёмы покупки на фунте и он сходил вверх - скажем так событие произошло - ты угадал - хорошо. А что это за деньги - новые? или те что всегда здесь и они то покупают то продают? Почему именно на том уровне начались покупки это от фонаря или всё таки какие то правила у них? Ответ мне пофигу не подходит, а логика говорит за, что они подчиняются общей теории движения. (ну как бы само собой просилась хорошая коррекция - любой технарь подскажет - остаётся уточнение уровней - откуда до куда - постоянно идёт улучшение параметров)
вот ты захотел хлебушка, почапал и купил.. только не говори что ты строго по времени ходишь в магазин... так и деньги.... и тех анализ, это постфактумы...
не зря же придумали простой термин ложный пробой (это чтобы оправдывать тех анализ)
Есть простое понимание, Есть уровень исполнения заявки на покупуку или продажу.. если на уровне заказ покупателей скажем 500 лотов, а их всего на продаже 300, но исполнять надо и это формирует возврат(откат).
Вот какой вопрос, вот ты увидал большие объёмы покупки на фунте и он сходил вверх - скажем так событие произошло - ты угадал - хорошо. А что это за деньги - новые? или те что всегда здесь и они то покупают то продают? Почему именно на том уровне начались покупки это от фонаря или всё таки какие то правила у них? Ответ мне пофигу не подходит, а логика говорит за, что они подчиняются общей теории движения. (ну как бы само собой просилась хорошая коррекция - любой технарь подскажет - остаётся уточнение уровней - откуда до куда - постоянно идёт улучшение параметров)
Чтобы ответить на этот вопрос мне надо страниц десять исписать, увидел - купил - продал, это не то, набор покупок идет не один день, бывает несколько недель, продаж обычно быстрее, это совсем не так как ты представляешь, ООо, объем появился, покупаю!!! Не) Хотя можно так скальпить интрадей, но это очень утомительно, да и там все не так быстро.
"Технари" могут разглядывать узоры на графике, фантазировать и, исходя из этих своих фантазий, принимать ни на чем не основанные решения.
Так про теорию цены, подробнее, будем вникать в Учение)
Или Вы не хотите просвещать нас?
Я бы вас просветил, но боюсь вы безнадежны.
вот ты захотел хлебушка, почапал и купил.. только не говори что ты строго по времени ходишь в магазин... так и деньги.... и тех анализ, это постфактумы...
не зря же придумали простой термин ложный пробой (это чтобы оправдывать тех анализ)
Чтобы ответить на этот вопрос мне надо страниц десять исписать, увидел - купил - продал, это не то, набор покупок идет не один день, бывает несколько недель, продаж обычно быстрее, это совсем не так как ты представляешь, ООо, объем появился, покупаю!!! Не) Хотя можнотак скальпить интрадей, но это очень утомительно, да и там все не так быстро.
"Технари" могут разглядывать узоры на графике, фантазировать и, исходя из этих своих фантазий, принимать ни на чем не основанные решения.
вот ты захотел хлебушка, почапал и купил.. только не говори что ты строго по времени ходишь в магазин... так и деньги.... и тех анализ, это постфактумы...
не зря же придумали простой термин ложный пробой (это чтобы оправдывать тех анализ)
Есть простое понимание, Есть уровень исполнения заявки на покупуку или продажу.. если на уровне заказ покупателей скажем 500 лотов, а их всего на продаже 300, но исполнять надо и это формирует возврат(откат).
Вот какой вопрос, вот ты увидал большие объёмы покупки на фунте и он сходил вверх - скажем так событие произошло - ты угадал - хорошо. А что это за деньги - новые? или те что всегда здесь и они то покупают то продают? Почему именно на том уровне начались покупки это от фонаря или всё таки какие то правила у них? Ответ мне пофигу не подходит, а логика говорит за, что они подчиняются общей теории движения. (ну как бы само собой просилась хорошая коррекция - любой технарь подскажет - остаётся уточнение уровней - откуда до куда - постоянно идёт улучшение параметров)
Теперь ясно? Набрали - пошли, пока не остановят.
Купить открыто и набрать покупки тайно - это всё элементы развода, Ии придёт день на большом объёме покупок - отвалит вниз. Проще скажу паттерны первичнее денег - нарисуется паттерн и придут деньги и сделают то что надо сделать. Скальпить если евра в канале - могу помаленьку. Узоры - новый паттрен сначала навязывают явно - потом на нём будут разводить когда народ привыкнет. (всё одно и то же в этом мире)
Какие тайны? Пальцем уже ткнул как и где. Все тайны от лени и от нежелания вникать в суть.
"Паттрены" можешь засунуть в одно место)