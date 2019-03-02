FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 401
Это не пирамида. Это - пошлое усреднение. )))
Пирамида - она положительная, накопление положительных сделок.
Куда нам, талантами не блещем) Чет у меня руки чешутся фунт продать до 1.51)
Злой ты, Бикус)))
Не, я в хорошем смысле. Миф - лис хитрый, депо резиновое, выкрутится. )))
Щас будет второй дубль, с nzdusd. Посмотрим как в этот раз разводить будут.
Так а смысл, кто его ночью торговать будет?)
Не, я в хорошем смысле. Миф - лис хитрый, депо резиновое, выкрутится. )))
Щас будет второй дубль, с nzdusd. Посмотрим как в этот раз разводить будут.
а как разводили в первый раз?
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page388
купил nzdusd, продал usdcad.
та же песня:
всему своё время=)