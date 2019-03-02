FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 401

Bicus:

Это не пирамида. Это - пошлое усреднение. )))

Пирамида - она положительная, накопление положительных сделок. 

Злой ты, Бикус)))
 
Olegts:
Куда нам, талантами не блещем)  Чет у меня руки чешутся фунт продать до 1.51)
Так а смысл, кто его ночью торговать будет?)
 
stranger:
Злой ты, Бикус)))

Не, я в хорошем смысле. Миф - лис хитрый, депо резиновое, выкрутится.   )))

Щас будет второй дубль, с nzdusd. Посмотрим как в этот раз разводить будут. 

 
stranger:
Так а смысл, кто его ночью торговать будет?)
я)
 
Bicus:

Не, я в хорошем смысле. Миф - лис хитрый, депо резиновое, выкрутится.   )))

Щас будет второй дубль, с nzdusd. Посмотрим как в этот раз разводить будут. 

а как разводили в первый раз?

Смею предположить, что подготовка к продажам евры по более выгодной цене закончилась ))) У меня это был уровень 1385 ))) Всем кто участвовал в покупках, спасибо за компанию ))) Впереди увлекательное путешествие к 0740 )))
 

купил nzdusd, продал usdcad

С малюсенькими стопами. 

 
Bicus:

купил nzdusd, продал usdcad. 

С малюсенькими стопами. 

та же песня:


 
Bicus:

купил nzdusd, продал usdcad. 

С малюсенькими стопами. 

Жесть )))
 
Myth63:
всему своё время=)
Согласен, время покажет
