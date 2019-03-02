FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 398

stranger:
Опять будешь наказан)))
С чего это вдруг? 
 
costy_:

подсказываем, как можем.

человек любит на своих .. ошибаться .. учится.

все давно описано, колесо придумывать .. ну его.

я изобретал-изобретал супер-пупер колесо, вернулся. время потраченное не жаль.

Ну, а процесс?)))

Этот ничего не то что изобретать, даже извилину напрячь не хочет. 

 
stranger:

Прийдется помогать))) Красненькую здоровую видишь? Так это ближайшая цель)))))

 

Интересный индикатор, как называется?
такс теперь будем ждать развития событий. 

 
stranger:

Ну, а процесс?)))

Этот ничего не то что изобретать, даже извилину напрячь не хочет. 

кто-то железо потягать любит.

мне извилины разбросать, (не буквально ;)) собрать все заново, лишнее выкинуть (не буквально ;)).

а что, все фомки ждут? о о о, и зеландец ... кино может быть, хотя врядли, пойдет по намеченному курсу. имхо.

 

 

EUR/USD купил...

 

 
Myth63:

такс теперь будем ждать развития событий. 

Умопомрачительная пирамида на CAD
Alexey:
Умопомрачительная пирамида на CAD
на 5 фигур просадка менее 10 %  филетого=)
 
Myth63:
на 5 фигур просадка менее 10 %  филетого=)
ну так, вы пока против рынка стоите, процент может еще вырасти.
Alexey:
ну так, вы пока против рынка стоите, процент может еще вырасти.
всему своё время=)
