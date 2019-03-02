FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 398
Опять будешь наказан)))
подсказываем, как можем.
человек любит на своих .. ошибаться .. учится.
все давно описано, колесо придумывать .. ну его.
я изобретал-изобретал супер-пупер колесо, вернулся. время потраченное не жаль.
Ну, а процесс?)))
Этот ничего не то что изобретать, даже извилину напрячь не хочет.
Прийдется помогать))) Красненькую здоровую видишь? Так это ближайшая цель)))))
такс теперь будем ждать развития событий.
Ну, а процесс?)))
Этот ничего не то что изобретать, даже извилину напрячь не хочет.
кто-то железо потягать любит.
мне извилины разбросать, (не буквально ;)) собрать все заново, лишнее выкинуть (не буквально ;)).
а что, все фомки ждут? о о о, и зеландец ... кино может быть, хотя врядли, пойдет по намеченному курсу. имхо.
EUR/USD купил...
такс теперь будем ждать развития событий.
Умопомрачительная пирамида на CAD
на 5 фигур просадка менее 10 % филетого=)
ну так, вы пока против рынка стоите, процент может еще вырасти.