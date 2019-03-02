FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 388

costy_:

коридор 1,5 - 1,52 

сказка

 

Садись, 2)))
 

Не ссорьтесь, джентльмены. Отчпокают всех, в лучшем виде!  ))) 

(Плохое место как для покупок так и для продаж)

 
Bicus:

Не, я понимаю что покупки киви на прошлой неделе было самое то)))

Шютка) 

 
stranger:
Садись, 2)))

спасибо что не кол ))

 

 

они и происходят, если вы еще этого не заметили...

киви продан, и КУКЛ ща кинет байщиков

ТР по селл 7382:


 
Lesorub:

Это получается Север тебе два дня рисунки по киви тут зря приносил с коррекцией до 76-77?)))

Если серьезно, то в покупки по нему не полезу ни за какие плюшки, а вот если правда туда поднимется, то засолю с удовольствием к 0.5. 

А говорили место плохое...

 

 

ещё несколько скринов с прогнозами:

нет, ну нельзя вас тут оставлять без присмотра=) опять бузите =) ???
 
Учитель опять продавал евро и ему делают ана-на)))
 
stranger:
Учитель опять продавал евро и ему делают ана-на)))

думаю на 1,52 крыть байку по фунту от 1,50

на сегдоня до ФРС врядли дальше сдвинется

