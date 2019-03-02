FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 388
коридор 1,5 - 1,52
сказка
Не ссорьтесь, джентльмены. Отчпокают всех, в лучшем виде! )))
(Плохое место как для покупок так и для продаж)
Не, я понимаю что покупки киви на прошлой неделе было самое то)))
Шютка)
Садись, 2)))
спасибо что не кол ))
они и происходят, если вы еще этого не заметили...
киви продан, и КУКЛ ща кинет байщиков
ТР по селл 7382:
Это получается Север тебе два дня рисунки по киви тут зря приносил с коррекцией до 76-77?)))
Если серьезно, то в покупки по нему не полезу ни за какие плюшки, а вот если правда туда поднимется, то засолю с удовольствием к 0.5.
А говорили место плохое...
ещё несколько скринов с прогнозами:
https://www.mql5.com/ru/users/sever11/news#list
Учитель опять продавал евро и ему делают ана-на)))
думаю на 1,52 крыть байку по фунту от 1,50
на сегдоня до ФРС врядли дальше сдвинется