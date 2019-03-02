FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 399
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Костя, непробиваемая машка держит цену)
Костя, непробиваемая машка держит цену)
сейчас да, что будет через 3 часа? ))
вот уйдет под непробиваемую, тогда солить.
я его в игнор отправил от 21.01, он на перегонки с баксиком играет, интересны ведомые мажеры.
через пол часа начнётся=)
через пол часа начнётся=)
40 минут
30 =) там сначало карни =)
Чего Сенсей такой нервеый?
а дальше что ? (твои откровения и уХи на счёт евры - думаешь люди не видят, что она корректится)(в выходные будем обсуждать твой прогноз по австралу - так сказать разбор полётов)
Учитель, ты же факты то не передергивай, я это исправил)
http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-16#entry3535459
Всё.... пошла загрузка.............
Спорим спред расширят=)
5-4-3-2-1.................. запуск.............