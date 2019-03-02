FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 399

Костя, непробиваемая машка держит цену)

 

 
сейчас да, что будет через 3 часа? ))

вот уйдет под непробиваемую, тогда солить. 

я его в игнор отправил от 21.01, он на перегонки с баксиком играет, интересны ведомые мажеры. 

[Удален]  

через пол часа начнётся=)

 
40 минут
[Удален]  
stranger:
40 минут

30 =) там сначало карни =)

 

 
Чего Сенсей такой нервеый? 
[Удален]  
готовится наверное к новостям, а мы ему концентрацию сбиваем =)
 
Ishim:

а дальше что ? (твои откровения и уХи на счёт евры - думаешь люди не видят, что она корректится)(в выходные будем обсуждать твой прогноз по австралу - так сказать разбор полётов)

 

 

Учитель, ты же факты то не передергивай, я это исправил)

Так а чего продавал ее? Кстати, по ауди оба не правы оказались:
[Удален]  

Всё.... пошла загрузка.............

Спорим спред расширят=) 

[Удален]  

5-4-3-2-1.................. запуск.............

