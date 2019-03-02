FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 394
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Про метаться я бы помолчал.
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
кстати киви сегодня может созреть, а в списке твоем нет его
и пиво выпивец=)
массовик - затейник )))
Там у тебя устойчивый даунтренд?)))
цирк)))) то ты в продажах по фунту то уже в бу покупок ))))
Да нет, не в бу, а евра сейчас твои продажи вынесет и тренд продолжится...
страниц несколько назад картинко во всей красе (но только моя мысля)...
у меня могут быть и продажи и покупки и евра.... только каким боком это всё к твоим безубыточным скринам? (веселись - только смотри в капкан не попади, Йети - комп у туристов свистанул? )