FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 408
хоть пронос бы какой зарядили, перфораторщики...
Я сомневаюсь, что есть смысл смотреть подобные пары как сами по себе. не уверен, что кто-то где-то меняет кад на фунт. Поэтому весь технический анализ в подобных вещах должен сводиться к парам, где идут практические сделки, здесь с долларом. А уже потом выбирать перспективный вариант с "редкоземельными элементами") если это имеет смысл.
а разве результат от забранной прибыли другой получается?
или в дневную свечу вкладывается иной смысл на графике?
как по мне, то без разницы - есть фича, разметил цель, а цена там будет...
Текущая картина по фунту:
Своповый счет в горах мабуть закрою, да и, наверное, вообще оттуда валить пора. Открываю счет, а там деньговсмотрю что то не хватает, я в историю, и о чудо.... 1.71% на свопы от ВСЕЙ СУММЫ ДЕПО за сутки, ахренел маленько, написал, не, говорят, все нормально, так и должно быть. Надо прощаться.
Благодетель ты наш...