FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 408

хоть пронос бы какой зарядили, перфораторщики...    


 
Lesorub:

Я сомневаюсь, что есть смысл смотреть подобные пары как сами по себе. не уверен, что кто-то где-то меняет кад на фунт. Поэтому весь технический анализ в подобных вещах должен сводиться к парам, где идут практические сделки, здесь с долларом. А уже потом выбирать перспективный вариант с "редкоземельными элементами") если это имеет смысл. 
 
купил фунт 5080 надо над стопами поразмышлять)
 
Своповый счет в горах мабуть закрою, да и, наверное, вообще оттуда валить пора. Открываю счет, а там деньгов смотрю что то не хватает, я в историю, и о чудо.... 1.71% на свопы от ВСЕЙ СУММЫ ДЕПО за сутки, ахренел маленько, написал, не, говорят, все нормально, так и должно быть. Надо прощаться.
 
Olegts:
а разве результат от забранной прибыли другой получается?

или в дневную свечу вкладывается иной смысл на графике?

как по мне, то без разницы - есть фича, разметил цель, а цена там будет...

 

Текущая картина по фунту:

 

 
stranger:
Меня всегда смущала эта контора, года три у них не появлялся, подключился на демо, лажа. Спреды порой что борода, сделки роботом не могут открыться по несколько минут. Ничего не поменялось.)
 
Благодетель ты наш... 
 
stranger:
Если делишься яблоком, то его становится в два раза меньше. Если знаниями - минимум в два раза больше)
