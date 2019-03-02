FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 396
Эх... вышибли мою пирамидку. В итоге всего 8 пунктов, а было и за 200. Обидно. Невозможно не напиться.
)))
Бикус, не коси под Сенсея, тот графика выше Н1 в глаза никогда не видел, поэтому и ловит блох на дохлой собаке)))
куда пойдёт евра не знаю. (прогнозы озвучивать не буду - не то место и время)
Прийдется помогать))) Красненькую здоровую видишь? Так это ближайшая цель)))))
любим острые ощущения?... там пока о продажах и речи нет, только пипса...
а можно машкаподобную почитать, больно люблю их, спасибо.
коси под Ети - весёлый и мыться не надо )))))
а какие прогнозы, продаешь пока валится.
на дне (всмысле Д1) увидел разворот == закрыть нафик продажи(с добавками, толстеть хватит).
короче торгуй день, ждать начала тренда (разворота), ... тху тыть, всем это давно известно. зря по клаве княпал, извентиляюс.
красненьнькие == реперные точки, если они в убытке == ето хреновена, иначе добавку проси, кушать, ням-ням.
а дальше что ? (твои откровения и уХи на счёт евры - думаешь люди не видят, что она корректится)(в выходные будем обсуждать твой прогноз по австралу - так сказать разбор полётов)
Чем я ВАС так разозлил, Учитель?
перекурил, смотрю, ... не ту картинку... ;))
