FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 396

Новый комментарий
 
Bicus:

Эх... вышибли мою пирамидку. В итоге всего 8 пунктов, а было и за 200. Обидно. Невозможно не напиться. 

))) 

Бикус, не коси под Сенсея, тот графика выше Н1 в глаза никогда не видел, поэтому и ловит блох на дохлой собаке)))

 

 
Ishim:
куда пойдёт евра не знаю. (прогнозы озвучивать не буду - не то место и время)

Прийдется помогать))) Красненькую здоровую видишь? Так это ближайшая цель)))))

 

 
SEVER11:

любим острые ощущения?... там пока о продажах и речи нет, только пипса...


а можно машкаподобную почитать, больно люблю их, спасибо.


 
stranger:

Бикус, не коси под Сенсея, тот графика выше Н1 в глаза никогда не видел, поэтому и ловит блох на дохлой собаке)))

 

коси под Ети - весёлый и мыться не надо )))))
 
Ishim:
коси под Ети - весёлый и мыться не надо )))))
Чем я ВАС так разозлил, Учитель? 
 
Ishim:
куда пойдёт евра не знаю. (прогнозы озвучивать не буду - не то место и время)

а какие прогнозы, продаешь пока валится.

на дне (всмысле Д1) увидел разворот == закрыть нафик продажи(с добавками, толстеть хватит). 

короче торгуй день, ждать начала тренда (разворота), ... тху тыть, всем это давно известно. зря по клаве княпал, извентиляюс.


красненьнькие == реперные точки, если они в убытке == ето хреновена, иначе добавку проси, кушать, ням-ням. 

 
stranger:

Прийдется помогать))) Красненькую здоровую видишь? Так это ближайшая цель)))))

 

а дальше что ? (твои откровения и уХи на счёт евры - думаешь люди не видят, что она корректится)(в выходные будем обсуждать твой прогноз по австралу - так сказать разбор полётов)

 

 

 
stranger:
Чем я ВАС так разозлил, Учитель? 
всё эти прозвища - ОН, Учитель, Шаман и прочее прочее считаю оскорблением - буду давать адекватный! сдачи!
 
costy_:


красненьнькие == реперные точки, если они в убытке == ето хреновена, иначе добавку проси, кушать, ням-ням. 

перекурил, смотрю, ... не ту картинку... ;))

 

 
costy_:

а какие прогнозы, продаешь пока валится.

на дне (всмысле Д1) увидел разворот == закрыть нафик продажи(с добавками, толстеть хватит). 

короче торгуй день, ждать начала тренда (разворота), ... тху тыть, всем это давно известно. зря по клаве княпал, извентиляюс.


красненьнькие == реперные точки, если они в убытке == ето хреновена, иначе добавку проси, кушать, ням-ням. 

нам до этого далеко...ну в смысле нам вам. (пошли лучше Ети шугать! здорово он по кустам - прям как внедорожник прёт)
1...389390391392393394395396397398399400401402403...2119
Новый комментарий