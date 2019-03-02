FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 402

Новый комментарий
 
artikul:
Смею предположить, что подготовка к продажам евры по более выгодной цене закончилась ))) У меня это был уровень 1385 ))) Всем кто участвовал в покупках, спасибо за компанию ))) Впереди увлекательное путешествие к 0740 )))
А га посмотрим, самое интересное доллар к евро скоро будет 1 к 1 а в рублях разница, между ними в 10-11 рублей
 
Alexey:
А га посмотрим, самое интересное доллар к евро скоро будет 1 к 1 а в рублях разница, между ними в 10-11 рублей
Я не знаю чего там будет ))) Земная жизнь - всего лишь насморк перед лицом вечности ))) Но поезд, который собирали на 1.20 опять поехал в другую сторону )))
 

насморк:


 
Бикус, киви это трупик, зачем его покупать?)
 

еще один, перспективненький...


 
Lesorub:

еще один, перспективненький...


Перспективные ауди и киви сдохли уже?)

 

 
stranger:

Перспективные ауди и киви сдохли уже?)

 

а что не так было сказано?


 

Приветствую 

Есть мысли  по  паре EURGBP ?

 
Lesorub:

а что не так было сказано?


А продажа где? 
 

7386 на контроль...


1...395396397398399400401402403404405406407408409...2119
Новый комментарий