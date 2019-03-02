FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 402
Смею предположить, что подготовка к продажам евры по более выгодной цене закончилась ))) У меня это был уровень 1385 ))) Всем кто участвовал в покупках, спасибо за компанию ))) Впереди увлекательное путешествие к 0740 )))
А га посмотрим, самое интересное доллар к евро скоро будет 1 к 1 а в рублях разница, между ними в 10-11 рублей
насморк:
еще один, перспективненький...
Перспективные ауди и киви сдохли уже?)
Приветствую
Есть мысли по паре EURGBP ?
а что не так было сказано?
7386 на контроль...