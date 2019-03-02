FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 403
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А продажа где?
все здесь за вчерашний день...
То есть, коррекцию торговали-торговали, а основное движение нах надо)))
вчера с КУКЛом в баньке попарились...
То есть, коррекцию торговали-торговали, а основное движение нах надо)))
по фунту наш разговор актуален: ТР 5858
ТР 4893
что цена заберет первым, мне без разницы...
но селл будет жирным!
по фунту наш разговор актуален: ТР 5858
ТР 4893
что цена заберет первым, мне без разницы...
но селл будет жирным!
Про "без разницы" это в детском саду можно рассказывать.
ладно, че там с енкой?
А ты ее еще не купил? Тогда просто наблюдай.
да наблюдаю, флет, ужо как несколько дней...
я вот EURAUD хочу запродать от 4623 - 4558, ТР 39040
если с текущих не грохнется...