stranger:
А продажа где? 
все здесь за вчерашний день...
усем утро=) день, обед вечер=) короче со всеми поздаровался=)
 
Lesorub:
То есть, коррекцию торговали-торговали, а основное движение нах надо)))

 

 

вчера с КУКЛом в баньке попарились...


 
stranger:
То есть, коррекцию торговали-торговали, а основное движение нах надо)))

по фунту наш разговор актуален: ТР 5858

                                                   ТР 4893

что цена заберет первым, мне без разницы...

но селл будет жирным!

 
Lesorub:

Про "без разницы" это в детском саду можно рассказывать.
 
stranger:
ладно, че там с енкой?
 
Lesorub:
А ты ее еще не купил? Тогда просто наблюдай.
 
stranger:
А ты ее еще не купил? Тогда просто наблюдай.

да наблюдаю, флет, ужо как несколько дней...

я вот EURAUD  хочу запродать от 4623 - 4558, ТР 39040

если с текущих не грохнется...

 
А пока машем ручкой фунту)
