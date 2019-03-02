FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 405

stranger:

Я не полагаю и стопов не ставлю.

 

я написал, откуда будет нормальный селл

эти тухлые...

(ну, если мой друг КУКЛ, только снизойдет...)

 
Lesorub:

Каждый день всё меняется. ))
 
Lesorub:

Вот сейчас как раз место и время для селл по USDJPY, ты ее продал?)

И тп 10 фигур. 

 

Совокупные по FEB и MAR на текущем дне:

 

 

EURAUD EURNZD на подходе, лови момент...

киви, ауди тож...

 
tol64:

На 4860 у меня для нижнего тп.
 
Lesorub:
4630-4700

1.5680-57 

 
stranger:

Вот сейчас как раз место и время для селл по USDJPY, ты ее продал?)

Что-то она какая-то дорогая стала. Созрела. ))
 
tol64:
не меняются только цели, что заранее установлены кем - то

остальное кидалово народа...

 
tol64:
Созрела)))
