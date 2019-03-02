FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 405
Я не полагаю и стопов не ставлю.
я написал, откуда будет нормальный селл
эти тухлые...
(ну, если мой друг КУКЛ, только снизойдет...)
Вот сейчас как раз место и время для селл по USDJPY, ты ее продал?)
И тп 10 фигур.
Совокупные по FEB и MAR на текущем дне:
EURAUD EURNZD на подходе, лови момент...
киви, ауди тож...
Каждый день всё меняется. ))
не меняются только цели, что заранее установлены кем - то
остальное кидалово народа...
Что-то она какая-то дорогая стала. Созрела. ))